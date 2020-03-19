Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Bakan Selçuk'un 'ilk teneffüs' tweetine Kastamonu'dan çekme helva sözü - Güncel

Bakan Selçuk'un "ilk teneffüs" tweetine Kastamonu'dan çekme helva sözü

Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, 81 ilde 81 okula çekme helva gönderme sözü verdi.

19.03.2020 15:16 | Son Güncelleme: 19.03.2020 15:16
Bakan Selçuk'un
Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, 81 ilde 81 okula çekme helva gönderme sözü verdi.
Vidinlioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un "Çocuklar, evde sıkıldığınızı, okulu özlediğinizi biliyorum. Buradan söz olsun, okula döndüğümüz ilk günün ilk teneffüsünü, o güne özel olarak 40 dakika yapacağız." tweetinin ardından, Türkiye'nin farklı illerinden gelen desteğe, kente özgü çekme helvayla katkı vereceklerini bildirdi.
Herkesten, alınan tedbirlere uymalarını isteyen Vidinlioğlu, "Kastamonu Belediyesi olarak 40 dakikalık teneffüste coğrafi işaretli ürünümüz olan çekme helvayı kampanyaya destek mahiyetinde 81 ilde 81 okulumuza göndermeyi planladık. Milli Eğitim Bakanlığımız hangi okulları uygun görürse Kastamonu Belediyesi olarak bu kampanyanın içinde varız. Moralimizi yüksek tutarak bu süre geçinceye kadar alınan her türlü tedbire uymalıyız. Bu mücadeleden en iyi şekilde birlik ve bütünlük içinde çıkacağımızdan eminiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler : Rahmi Galip Vidinlioğlu, Kastamonu, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet 

Haberler

Son Dakika: Benzin ve motorine bir indirim daha geldi Güncel
Son Dakika: Benzin ve motorine bir indirim daha geldi
Son Dakika: Abdurrahim Albayrak’ın yaptırdığı koronavirüs testinin sonucu negatif çıktı Güncel
Son Dakika: Abdurrahim Albayrak'ın yaptırdığı koronavirüs testinin sonucu negatif çıktı
Salgın nedeniyle evde olan Eda Taşpınar, Instagram’dan siyah mayolu pozunu paylaştı Güncel
Salgın nedeniyle evde olan Eda Taşpınar, Instagram'dan siyah mayolu pozunu paylaştı
Akiş GYO, bünyesindeki AVM’leri kapatma kararı aldı Güncel
Akiş GYO, bünyesindeki AVM'leri kapatma kararı aldı
Son dakika: Emekli Orgeneral Aytaç Yalman’ın koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği ortaya çıktı Güncel
Son dakika: Emekli Orgeneral Aytaç Yalman'ın koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği ortaya çıktı
Koronavirüsten şüphelenen örnek vatandaşın sergilediği hareket, kameralara yansıdı Güncel
Koronavirüsten şüphelenen örnek vatandaşın sergilediği hareket, kameralara yansıdı
Otomotiv devi Honda, koronavirüs nedeniyle Türkiye’de üretimi durduracak Güncel
Otomotiv devi Honda, koronavirüs nedeniyle Türkiye'de üretimi durduracak
Loading