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Bakan Selçuk'un "ilk teneffüs" twitine Çankırı'dan tuz lambalı destek

Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, 81 ilde 81 okula tuz lambası gönderme sözü verdi.

19.03.2020 10:34 | Son Güncelleme: 19.03.2020 10:34
Bakan Selçuk'un
Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, 81 ilde 81 okula tuz lambası gönderme sözü verdi.
Esen, yaptığı yazılı açıklamada, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un "Çocuklar evde sıkıldığınızı, okulu özlediğinizi biliyorum. Buradan söz olsun, okula döndüğümüz ilk günün ilk teneffüsünü, o güne özel olarak 40 dakika yapacağız." twitinin ardından Türkiye'nin farklı illerinden gelen desteğe, kendilerinin de tuz lambasıyla katkı vereceğini bildirdi.
"Bu çorbada bizim de tuzumuz olsun." ifadesini kullanan Esen, şunları kaydetti:
"Duyduk ki ilk teneffüste kayısılar, baklavalar havada uçuşacakmış. Kıymetli Bakanım, çorbada bizim de tuzumuz olsun. Bizler de Yer Altı Tuz Şehri'nden 81 okula yavrularımızın sınıflarındaki negatif havayı pozitife çevirecek 81 tuz lambası göndereceğiz."

Kaynak: AA

Etiketler : İsmail Hakkı Esen, Ziya Selçuk, Çankırı, Güncel

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