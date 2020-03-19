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Bakan Selçuk'un "ilk teneffüs" twitine Kırıkkale'den "süt şekeri" desteği

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, 81 ilde 81 okula süt şekeri gönderme sözü verdi.

19.03.2020 11:44 | Son Güncelleme: 19.03.2020 11:54
Bakan Selçuk'un
Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, 81 ilde 81 okula süt şekeri gönderme sözü verdi.
Saygılı, Twitter 'da, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un "Çocuklar, evde sıkıldığınızı, okulu özlediğinizi biliyorum. Buradan söz olsun, okula döndüğümüz ilk günün ilk teneffüsünü, o güne özel olarak 40 dakika yapacağız." açıklamasına yanıt verdi.
Mehmet Saygılı, mesajında, "Sayın Bakanım, süt gibi saf, şeker gibi tatlı olan yavrularımıza 40 dakikalık teneffüste ilimizin tadı olan süt şekerleri de bizden olsun. 81 ilden 81 okulumuza süt şekeri Kırıkkale'den." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler : Mehmet Saygılı, Ziya Selçuk, Kırıkkale, Twitter, Güncel

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