Bakan Selçuk'un "ilk teneffüs" twitine Ordu'dan fındıklı destek
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, 81 ilde 81 okula fındık gönderme sözü verdi.
18.03.2020 15:04 | Son Güncelleme: 18.03.2020 15:04
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, 81 ilde 81 okula fındık gönderme sözü verdi.
Güler, Twitter'da, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un "Çocuklar evde sıkıldığınızı, okulu özlediğinizi biliyorum. Buradan söz olsun, okula döndüğümüz ilk günün ilk teneffüsünü, o güne özel olarak 40 dakika yapacağız." açıklamasına yanıt verdi.
Mehmet Hilmi Güler, mesajında şu ifadeleri kullandı:
"40 dakika teneffüs demek, bolca enerji ihtiyacı demek. Sayın Bakanım, çocuklarımızın enerjiye ihtiyaç duyacağı bu uzun teneffüste onların mutluluklarına Ordu fındığıyla ortak olmak istiyoruz. 81 ilde 81 okula fındıklar bizden."
Öte yandan, belediye yetkililerinden alınan bilgiye göre, 81 ildeki okulların belirlenmesi için Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileriyle temasa geçildi.
Güler, Twitter'da, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un "Çocuklar evde sıkıldığınızı, okulu özlediğinizi biliyorum. Buradan söz olsun, okula döndüğümüz ilk günün ilk teneffüsünü, o güne özel olarak 40 dakika yapacağız." açıklamasına yanıt verdi.
Mehmet Hilmi Güler, mesajında şu ifadeleri kullandı:
"40 dakika teneffüs demek, bolca enerji ihtiyacı demek. Sayın Bakanım, çocuklarımızın enerjiye ihtiyaç duyacağı bu uzun teneffüste onların mutluluklarına Ordu fındığıyla ortak olmak istiyoruz. 81 ilde 81 okula fındıklar bizden."
Öte yandan, belediye yetkililerinden alınan bilgiye göre, 81 ildeki okulların belirlenmesi için Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileriyle temasa geçildi.
Kaynak: AA
Etiketler : Mehmet Hilmi Güler, Ziya Selçuk, Ordu, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Erdoğan "Güzel bir tablo bizi bekliyor" deyip önümüzdeki birkaç haftalık dönemi işaret etti
Güncel
Son Dakika: ABD Başkanı Trump: Bugün Çin Virüsü ile ilgili çok önemli haberleri açıklayacağım
Güncel
Son dakika: Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 98'e yükseldi
Güncel
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs açıklaması: Bu sürecin ciddi ekonomik sonuçları olacak
Güncel
Gamze Özçelik, mahkeme kararıyla eski eşi Uğur Pektaş'ın çocuğunu görmesini yasakladı
Güncel
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan hükümete koronavirüs çağrısı: Ödemeleri erteleyin
Güncel
Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan'dan gelen haber yüzleri güldürdü