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Bakan Selçuk'un "ilk teneffüs" twitine Sakarya'dan kabak lokumlu destek

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un "ilk teneffüs" twitine karşılık, 81 ilde 81 okula kabak lokumu gönderme sözü verdi.

19.03.2020 11:50 | Son Güncelleme: 19.03.2020 11:50
Bakan Selçuk'un
Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un "ilk teneffüs" twitine karşılık, 81 ilde 81 okula kabak lokumu gönderme sözü verdi.
Yüce, Twitter 'da, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un "Çocuklar evde sıkıldığınızı, okulu özlediğinizi biliyorum. Buradan söz olsun, okula döndüğümüz ilk günün ilk teneffüsünü, o güne özel olarak 40 dakika yapacağız." açıklamasına yanıt verdi.
Yüce, mesajında, "Bir katkı da bizden olsun Sayın Bakanım, çocuklarımız tatlı yiyip tatlı konuşsun diye teneffüslerinde kabak lokumu bizden. Bugünleri el birliğiyle atlatacağız inşallah." ifadelerini kullandı.
Belediye yetkililerinden alınan bilgiye göre, 81 ildeki okulların belirlenmesi için Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileriyle temasa geçildi.

Kaynak: AA

Etiketler : Ziya Selçuk, Ekrem Yüce, Twitter, Sakarya, Güncel

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