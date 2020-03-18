Bakan Selçuk'un "ilk teneffüs" twitine Trabzon'dan futbol topu desteği
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, 81 ilde 81 okula futbol topu gönderme sözü verdi.
18.03.2020 19:48 | Son Güncelleme: 18.03.2020 19:48
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, 81 ilde 81 okula futbol topu gönderme sözü verdi.
Zorluoğlu Twitter'da, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un "Çocuklar evde sıkıldığınızı, okulu özlediğinizi biliyorum. Buradan söz olsun, okula döndüğümüz ilk günün ilk teneffüsünü, o güne özel olarak 40 dakika yapacağız." açıklamasına yanıt verdi.
Murat Zorluoğlu, mesajında, "40 dakikalık teneffüs çift kale maç için gayet makul. Futbol şehri Trabzon'dan 81 ilimizdeki 81 okulumuza futbol topu bizden olsun sayın Bakanım." ifadesini kullandı.
Zorluoğlu Twitter'da, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un "Çocuklar evde sıkıldığınızı, okulu özlediğinizi biliyorum. Buradan söz olsun, okula döndüğümüz ilk günün ilk teneffüsünü, o güne özel olarak 40 dakika yapacağız." açıklamasına yanıt verdi.
Murat Zorluoğlu, mesajında, "40 dakikalık teneffüs çift kale maç için gayet makul. Futbol şehri Trabzon'dan 81 ilimizdeki 81 okulumuza futbol topu bizden olsun sayın Bakanım." ifadesini kullandı.
Kaynak: AA
Etiketler : Murat Zorluoğlu, Ziya Selçuk, Trabzon, Futbol, Güncel
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