08.07.2019 17:04
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Bakan Selçuk'un sahiplendiği köpek, bakanlık bahçesinde

Bakan Selçuk

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un barınaktan sahiplendiği, 'Pergel' adı verilen, 1 yaşındaki köpeğe bakanlık bahçesinde bakılıyor.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un barınaktan sahiplendiği, 'Pergel' adı verilen, 1 yaşındaki köpeğe bakanlık bahçesinde bakılıyor.
Bakan Selçuk, belediyenin hayvan barınağında gördüğü, 1 yaşındaki dişi köpeği sahiplenerek, bakanlığa getirdi. Köpek için bakanlığın bahçesinde kulübe yapıldı. Selçuk, 'Pergel' adını verdikleri köpekle ilgili sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından mesaj yayımladı. Bakan Selçuk, "Barınaktan bakanlığın bahçesine bir can getirdik. Zayıf ve uzun bacaklarına bakıp, adını 'Pergel' koyduk. Bakanlığa her hafta öğrenciler ziyarete geliyor. Kedimizi çok seviyorlardı, artık 'Pergel'i de severler. Bakarsınız her okul kendi bahçesinde kendi 'Pergel'ini besleyip, sever" dedi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Köpekten görüntü
-Detay

Haber-Kamera:  Aslıhan ALTAY KARATAŞ/ANKARA, -


Kaynak: DHA
Ziya Selçuk, Güncel

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