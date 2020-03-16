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Bakan Selçuk: 'Usta öğreticilik' eğitimlerini uzaktan eğitimle yapacağız

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Koronavirüs önlemlerinin mesleki eğitimi aksatmaması için de önlemlerimizi aldık.

16.03.2020 14:04 | Son Güncelleme: 16.03.2020 14:04
Bakan Selçuk: 'Usta öğreticilik' eğitimlerini uzaktan eğitimle yapacağız

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Koronavirüs önlemlerinin mesleki eğitimi aksatmaması için de önlemlerimizi aldık. 'Usta öğreticilik' eğitimlerini uzaktan eğitimle yapacağız" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı, 'usta öğreticilik' eğitimlerinin de uzaktan eğitimle yapılmasına imkan tanıyan yeni bir düzenlemeyi hayata geçirdi. Yapılan yönerge değişikliğiyle, mesleki eğitim merkezlerinde öğrencilerin beceri eğitimi almasında anahtar rol oynayan 'usta öğreticilerin' uzaktan eğitim yoluyla eğitimlerini tamamlayabilmesine imkan tanındı. Usta öğretici sınavlarının elektronik sınav (e-Sınav) olarak yapılabilmesi için de değişikliğe gidilirken, yeni düzenlemeyle 'usta öğreticilik' belgesi alan usta sayısının ve çırak öğrenci kayıtlarının artması hedefleniyor.Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, konuya ilişkin Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Koronavirüs önlemlerinin mesleki eğitimi aksatmaması için de önlemlerimizi aldık. 'Usta öğreticilik' eğitimlerini uzaktan eğitimle yapacağız. Bu adımı mesleki eğitim merkezlerinin güçlendirilmesi noktasında da önemsiyoruz" ifadelerini kullandı.

Aslıhan ALTAY KARATAŞ/ANKARA,


Kaynak: DHA

Etiketler : milli eğitim bakanlığı, Koronavirüs, Ziya Selçuk, Güncel

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