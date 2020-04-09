Bakan Selçuk: Uzaktan eğitim programlarına 125 bin öğretmenimiz katılıyor

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Koronavirüs tedbirleri kapsamında okullarımızdaki eğitime ara vererek uzaktan eğitime geçtiğimiz bu süreçte öğretmenlerimizin mesleki ve bireysel gelişimlerini destekliyoruz. Bu kapsamda hazırladığımız uzaktan hizmet içi eğitim programlarına 125 bin öğretmenimiz katılıyor" dedi.

Bakan Ziya Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında okullardaki eğitime ara verildiği süreçte, öğretmenlerin mesleki ve bireysel gelişimlerinin desteklenmesi için de uzaktan eğitim programlarıyla çalışma yürüttüklerini belirtti. Yeni mesleki gelişim programlarının 17'ncisinin, uzaktan eğitimle okul yöneticileri ve öğretmenlerin hizmetine sunulduğunu kaydeden Selçuk, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu tarafından akredite edilen eğitim programlarının ulusal, uluslararası kurum ve kuruluşlar, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve akademisyenlerin iş birliğinde hazırlandığını bildirdi. Selçuk, "Koronavirüs tedbirleri kapsamında okullarımızdaki eğitime ara vererek uzaktan eğitime geçtiğimiz bu süreçte öğretmenlerimizin mesleki ve bireysel gelişimlerini destekliyoruz. Bu kapsamda hazırladığımız uzaktan hizmet içi eğitim programlarına 125 bin öğretmenimiz katılıyor. Uzaktan hizmet içi eğitim faaliyetlerinin tamamı 2-3'er haftalık dönemlerde öğretmenlerimizin başvurusuna açıldı. Her eğitim döneminde 17 mesleki gelişim programı açacağız. 2023 Eğitim Vizyonu kapsamında, okul yöneticilerimiz ile öğretmenlerimize yönelik hazırlanan yeni mesleki gelişim programlarımızın uzaktan eğitim sistemine uygun yapılandırılmasına yönelik çalışmalarımız ise sürüyor" ifadelerini kullandı.

ÖĞRETMENLER İÇİN YOUTUBE KANALI KURULDU

Ziya Selçuk, öğretmen ve okul yöneticilerinin bireysel ve mesleki gelişimini desteklemek amacıyla Youtube kanalı kurduklarını da açıklarken, kanalda ilk olarak origami ve akıl zeka oyunlarına yönelik görsellerin yayınlandığını ifade etti. Öğretmenlere uzaktan eğitimle verilen 17 mesleki gelişim programı ise şöyle sıralandı:

"Bilgisayar Ağlarına Giriş Eğitimi, Python Eğitimi, Siber Güvenliğe Giriş Eğitimi, Nesnelerin İnterneti Eğitimi, Temel Bilişim Teknolojileri Eğitimi, Java Eğitimi, Veri Tabanı Eğitimi, Dijital Girişimciliğin Temelleri, Bilgi İşlemsel Düşünme Becerisinin Disiplinlerarası Yaklaşım ile Öğretimi, Android Uygulamaları Flutter ile Yazılım Geliştirme, Kotlin ile Yazılım Geliştirme, Bilgisayar Destekli Tasarım, Herkes Kod Yazabilir, Üretkenlik ve Yaratıcılık Uygulamaları, Proje Danışmanlığı Semineri, Müze Eğitimi, Okul Tabanlı Afet Eğitimi."

Kaynak: DHA