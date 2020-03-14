Menü
Haberler ›› Güncel ››Bakan Selçuk: Uzaktan eğitimi simülasyonlar ile anlatacağız - Güncel

Bakan Selçuk: Uzaktan eğitimi simülasyonlar ile anlatacağız

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 1 hafta tatilin ardından uzaktan eğitimin başlayacağını belirterek, "Uzaktan eğitimle ilgili tüm süreci hafta içi simülasyonlar ile anlatacağız" dedi.

14.03.2020 09:48 | Son Güncelleme: 14.03.2020 09:48
Bakan Selçuk: Uzaktan eğitimi simülasyonlar ile anlatacağız

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 1 hafta tatilin ardından uzaktan eğitimin başlayacağını belirterek, "Uzaktan eğitimle ilgili tüm süreci hafta içi simülasyonlar ile anlatacağız" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Öğrencilerimiz bugünden itibaren evdeler. Bir sonraki hafta uzaktan eğitim başlıyor. Ailelerimizin bizimle işbirliği içinde olmaları çok önemli. Biz gerekli altyapıyı ulusal ölçekte sağladık; velilerimizin de katılımıyla eğitimi zenginleştireceğiz. Uzaktan eğitimle ilgili olarak tüm süreci hafta içi size simülasyonlar ile anlatacağız. Dersleri nasıl izleyeceğinizi, hangi kanallardan yayın alabileceğinizi, EBA'nın kullanımını örnek videolarla aktaracağız" ifadelerini kullandı.


Kaynak: DHA

Etiketler : Ziya Selçuk, Twitter, Güncel

Paylaş

Manşet 

Haberler

Survivor'un çekimlerinin yapıldığı Dominik'te 5 kişide koronavirüs vakası görüldü Güncel
Survivor'un çekimlerinin yapıldığı Dominik'te 5 kişide koronavirüs vakası görüldü
Irak'tan gelen uçakta bulunan Türk işçiler, 14 gün boyunca gözetim altında tutulacak Güncel
Irak'tan gelen uçakta bulunan Türk işçiler, 14 gün boyunca gözetim altında tutulacak
Beyaz Saray'dan Trump'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama: Karantina altına alınmasına ihtiyaç yok Güncel
Beyaz Saray'dan Trump'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama: Karantina altına alınmasına ihtiyaç yok
Benzinin litre fiyatı 2 yıl sonra ilk defa 6 TL'nin altına geriledi! Güncel
Benzinin litre fiyatı 2 yıl sonra ilk defa 6 TL'nin altına geriledi!
Türkiye'de kaç kişiye koronavirüs testi yapıldı? İşte merak edilen sorunun yanıtı Güncel
Türkiye'de kaç kişiye koronavirüs testi yapıldı? İşte merak edilen sorunun yanıtı
Belçikalı bilim insanları koronavirüse karşı tedavi arayışında ilerleme sağladıklarını açıkladı Güncel
Belçikalı bilim insanları koronavirüse karşı tedavi arayışında ilerleme sağladıklarını açıkladı
Çekicinin yoldan kaldırdığı aracını dağılmış halde buldu Güncel
Çekicinin yoldan kaldırdığı aracını dağılmış halde buldu