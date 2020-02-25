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Bakan Selçuk: "Van'daki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarımıza kaynak aktardık"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, İran'da meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremden etkilenen Vanlılar için, sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına kaynak aktardıklarını açıkladı.

25.02.2020 13:54 | Son Güncelleme: 25.02.2020 13:54Bakan Selçuk:
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 'da meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremden etkilenen Vanlılar için, sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına kaynak aktardıklarını açıkladı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, İran'da meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremden etkilenen Vanlılar için, sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına kaynak aktardıklarını açıkladı.

Bakan Selçuk, "İran'daki deprem nedeniyle Van ve çevresinde depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi yineliyor, hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Bakanlık olarak, bölgede yaşanan mevcut ihtiyaçları gidermek üzere Van'daki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarımıza kaynak aktardık" ifadelerini kullandı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Psikososyal Destek Ekipleri'nin vatandaşların ihtiyaçlarını tespit etmek ve gidermek için depremin olduğu ilk andan itibaren bölgede çalışma yürüttüğünü de belirten Bakan Selçuk, "4 psikososyal müdahale ekibimiz 15 personeli ile alanda, taziye evlerinde ve hastanelerde vatandaşlarımıza destek sunuyorlar. Bakanlığımız tarafından süreç yakından takip ediliyor. Ekiplerimiz sahada olmaya devam edecek" dedi. - ANKARA

Ziya Selçuk, İran, Van, Güncel

Kaynak: İHA

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