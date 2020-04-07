Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Bakan Selçuk 'Veli Kuşağı' programına katıldı

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Çocuklar ve anne babalar koronavirüs salgını gibi zorlu dönemlerde problemlerle başa çıkma, dayanışma, bir araya gelme konusunda becerilerini artırarak geliştirebilirler" dedi.

07.04.2020 00:49 | Son Güncelleme: 07.04.2020 00:49
Bakan Selçuk 'Veli Kuşağı' programına katıldı

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Çocuklar ve anne babalar koronavirüs salgını gibi zorlu dönemlerde problemlerle başa çıkma, dayanışma, bir araya gelme konusunda becerilerini artırarak geliştirebilirler" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, TRT EBA kanallarında yayınlanan Veli Kuşağı programına katılarak açıklamada bulundu. Bakan Selçuk, koronavirüs salgını nedeniyle dünya tarihinde daha önce karşılaşılmadık bir dönemin yaşandığını, bu sürecin anne babalar için de zor olduğunu ifade etti.

Programda konuşan Selçuk, "Çocuklar ve anne babalar koronavirüs salgını gibi zorlu dönemlerde problemlerle başa çıkma, dayanışma, bir araya gelme konusunda becerilerini artırarak geliştirebilirler. Çocukların yaşına göre bu durumla baş etme farklılaşıyor ve konuya farklı tepkiler veriyorlar. Problem aynı olmasına rağmen probleme yaklaşım ya da tepkide farklılık söz konusu. Kimi çocuk, değişimi ve değişikliği mücadele fırsatı olarak görürken kimi çocuk da değişimi tehdit olarak algılıyor ve başa çıkmakta zorlanıyor. Böyle bir durumda bizim işin zor taraflarını gördüğümüz gibi iyi taraflarını da görmemiz ve çocuğun mizacına göre konuya nasıl yaklaşacağımız konusunda kafa yormamız gerekecek" ifadelerini kullandı.

'VELİLERE DÜŞEN, BİR ÖĞRETMEN OLMAK DEĞİL'

Bakan Selçuk, çocukların eğitimine daha fazla yardımcı olabilmek için anne babaların rollerinin de değiştiğini belirterek, "Sizlere düşen şey elbette bir öğretmen olmak değil, onların öğretmeni var ve okullar açıldığında da eğitime öğretime devam edeceğiz. Çocuklar anne babalarını öğretmen rolünde gördüğünde çoğu zaman olumsuz tepki veriyorlar. Anne babanın belki koç, mentor, antrenör gibi olması daha uygun. Antrenör, sporcunun başarılı olması için ortamı hazırlar, düzenler, ihtiyaçları takip eder, gözetir. Aynı şekilde ebeveynlerin de bu iletişimi kurmalarında fayda var. Hiçbir antrenör oyuncusunun yerine maça çıkmaz. Maça oyuncu çıkar, çocuklar da ödevini kendi yapar, dersini kendi çalışır. Anne babaların da desteği ve 'biz buradayız' ifadesi gündemdedir" diye konuştu.

'KORONAVİRÜS'ÜN RUH SAĞLIĞIYLA İLGİLİ BOYUTU ÇOK ÖNEMLİ'

Bakan Selçuk, koronavirüs salgınının fiziksel sağlığı tehdit ettiğini belirterek, "Fakat fiziksel sağlığın ötesinde Kovid-19'un ruhsal sağlığımızla ilgili bir boyutu var ki bu çok önemli. Bu durumlara dikkat edilmesi, gerekirse bir uzmana danışılmasını önemlidir. Rehber öğretmenlerimizce velilere yönelik psikososyal destek hizmetlerinin başlatılmıştır" dedi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Ziya Selçuk, Selçuk, Anne, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Bakan Selçuk 'Veli Kuşağı' programına katıldı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Irak kanalı koronavirüs ile röportaj yaptı: İyi bir yanın var mı? Haberler
Irak kanalı koronavirüs ile röportaj yaptı: İyi bir yanın var mı?
Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, canlı yayında Trump’a hakaret etti Haberler
Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, canlı yayında Trump'a hakaret etti
CHP ilçe yöneticisi koronavirüsten hayatını kaybetti Haberler
CHP ilçe yöneticisi koronavirüsten hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih Portakal hakkında suç duyurusunda bulundu Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih Portakal hakkında suç duyurusunda bulundu
Türkiye, koronavirüs vaka ve can kaybında dünyada kaçıncı sırada? Haberler
Türkiye, koronavirüs vaka ve can kaybında dünyada kaçıncı sırada?
POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak? Bakan Soylu yanıt verdi Haberler
POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak? Bakan Soylu yanıt verdi
İstanbul’da yeni koronavirüs tedbirleri alındı Haberler
İstanbul'da yeni koronavirüs tedbirleri alındı
Bakan Soylu’dan medyaya övgü dolu sözler Haberler
Bakan Soylu'dan medyaya övgü dolu sözler

Son Dakika Güncel Haberleri

02:02: Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar - Haber 01:58: Silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü - Haber 01:45: Limon ihracatı izne bağlandı - Haber 01:38: Diyanet İşleri Başkanlığı ek ders ücretlerinde değişiklik - Haber 01:36: Limon ihracatı izne bağlandı - Haber 00:58: Irak'ta bir televizyon kanalı koronavirüs ile röportaj yaptı: İyi bir yanın var mı? - Haber 00:47: Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, Trump'a canlı yayında hakaret etti - Haber 00:31: CHP Torbalı ilçe yöneticisi Yunus Karakoç, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti - Haber 00:08: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih Portakal hakkında suç duyurusunda bulundu - Haber 00:01: Türkiye, dünyada koronavirüs vaka sayısında 9., can kaybında ise 12. sırada - Haber 09:16: Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz, "Salgın ne zaman bitecek?" sorusunu yanıtladı - Haberler