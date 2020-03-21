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Bakan Selçuk: Yaşlılara nezaketle 'evde kal' diyelim

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Yaşlılarımıza evde kalmaları gerektiğini söylerken saygı ve nezaket çerçevesine dikkat edelim" dedi.

21.03.2020 14:24 | Son Güncelleme: 21.03.2020 14:24
Bakan Selçuk: Yaşlılara nezaketle 'evde kal' diyelim

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Yaşlılarımıza evde kalmaları gerektiğini söylerken saygı ve nezaket çerçevesine dikkat edelim" dedi.

Bakan Selçuk, Twitter hesabından açıklama yaptı. Selçuk, "Önümüz bayram. Bayramda çocuklar, torunlar gelsin, birlikte bayram sofralarına oturalım istiyorsak, bugün yaşlılarımız sokağa çıkmayacak. Herkes kendi ailesinin yaşlılarını arayarak evde kalmaları gerektiğini nezaketle tembihlesin lütfen. Yaşlılarımıza evde kalmaları gerektiğini söylerken saygı ve nezaket çerçevesine dikkat edelim. Medyayı sizler kadar iyi kullanmıyorlar, şimdi öğretme, yol gösterme sırası gençlerde. Lütfen onlara yaşlarından dolayı kendilerini suçlu hissettirmeyecek bir üslupla #evdekal diyelim" ifadelerini kullandı.


Kaynak: DHA

Etiketler : Ziya Selçuk, Twitter, Selçuk, Güncel

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