Bakan Selçuk, yeni öğretmen odası modelinin tanıtımını yaptı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni öğretmenler odası tasarımı tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, "Okulları, tüm paydaşlarıyla bir hayat sahnesi olarak görüyoruz. Öğretmenlerimizin bu hayat sahnesinde mutlu olması, huzurlu olması bizim için çok çok önemli. Benim hep söylediğim bir şey vardı. Öğretmen odası huzur odası, huzur arası olmalı" dedi. Milli Eğitim Bakanlığı bu yaz hazırlıklarını tamamladıkları bir çalışma ile öğretmen odalarını yeniden tasarladı. Öğretmenlerin çalışma ve vakit geçirme alanları olan öğretmen odalarının sosyo-kültürel bir mekan olarak ele alındığı yeni öğretmen odalarının; öğretmenlerin mekana yönelik pek çok ihtiyacına cevap verecek şekilde tasarlandığını belirten Milli Eğitim Bakanı; eylül dönemi Mesleki Eğitim Programının Açılış Konuşmasını yeni öğretmenler odasından yaptı.ÖĞRETMEN ODALARINDA 'RAHATLIK, FONKSİYONELLİK, SADELİK, FERAHLIK VE HUZUR' Mekanın insan ruhunu ve üretkenliğini doğrudan etkilediğini ve öğretmen odalarının tasarım kriteri olarak 'rahatlık, fonksiyonellik, sadelik, ferahlık ve huzur' kelimelerini belirlediklerini, tasarımın her detayında öğretmenin ihtiyaçlarını dikkate aldıklarını ifade eden Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni öğretmenler odası tasarımının tanıtımını Keçiören Yalçın Eskiyapan İlkokulu'nda gerçekleştirdi."OKULLARI, TÜM PAYDAŞLARIYLA BİR HAYAT SAHNESİ OLARAK GÖRÜYORUZ" Öğretmenler odasının tasarımının tamamlanmasının hemen ardından Ankara 'da farklı metrekarelerde üç öğretmenler odasının uygulamasını yaptıklarını ve öğretmenlerin kullanımına sunduklarını belirten Bakan Selçuk, uygulamaların imkanlar dahilinde hızlıca tüm ülke genelinde başlanacağını ifade etti. Okulları sadece sınıflar olarak görmediklerini ifade eden Bakan Selçuk, "Okulları, tüm paydaşlarıyla bir hayat sahnesi olarak görüyoruz. Öğretmenlerimizin bu hayat sahnesinde mutlu olması, huzurlu olması bizim için çok çok önemli. Benim hep söylediğim bir şey vardı. Öğretmen odası; huzur odası, huzur arası olmalı. Öğretmenlerimiz odasında mutlu olursa birlikte iş üretme hazzının yaşanması mümkün olacaktır. Hu odalarda daha huzurlu olan arkadaşlarımız, sınıflara girdiklerinde öğretmenliklerini çok daha iyi bir şekilde hayata geçireceklerdir. Yüzlerce öğretmenimize, okul yöneticimize danıştık. Sizin yaşadığınız bu odada neye ihtiyacınız var. Yemek içmekle, şarjla ilgili, toplantıyla ilgili ne tür ihtiyaçları varsa tek tek listelediler. Burada çiçeklerin evcil hayvanların olması gibi durumların bile tartışıldığı bir takım toplantılar yapıldı. Bunun sonucunda da imkanlarımız el verdiği ölçüde, bakanlığımız ve hayırseverlerin destekleri ile Türkiye çapında bu odaların çoğalmasını arzuluyoruz. Mimari tasarım olarak destek veren arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Türkiye'deki bütün hayırseverlerimize sesleniyorum. Öğretmen odalarımızın güzelleştirilmesi ve öğretmenlerimize layık şekilde daha büyük imkanlarla donatılması için desteklerini bekliyoruz. Ankara'da üç tane yapıldı. Buradaki standartlar aslında temel standartlar denilecek standartlar. Elbette ki okulların imkanına, odaların genişliğin göre bazı esnekliklere sahip. Buranın 2 katı büyüklüğünde olursa, orası ona göre dizayn edilecektir. İkili eğitimin tam gün eğitimine dönüştürülmesine ilişkin çalışmaların devam ettiğini vurgulayan Bakan Selçuk, 2023 eğitim vizyonu çerçevesinde her yıl belli oranda geçişler devam ediyor. Bunların iyileştirilmesi ve tekli eğitime geçmesi konusunda çalışmalarımız sürüyor. Yıl sonuna kadar Ankara'da 158 okulun öğretmen odasını dönüştürmüş olacağız" dedi.YENİ ÖĞRETMENLER ODASI TASARIMINDA ŞU UNSURLAR DİKKAT ÇEKİYOR:"Bireysel çalışmaya ve ekip çalışmasına elverişli çalışma alanları, bireysel çalışma masasına ve yemek masasına dönüşebilen sehpalar, sehpaların altına fonksiyonel olarak gizlenmiş, dosya depolama alanları. Konforlu, rahat ve daha fazla öğretmenin oturmasını sağlayabilecek geniş oturma alanları. Öğretmenin kişisel güvenliği için, anahtar taşıma zorunluluğunu ortadan kaldıran şifreli-kilitli bireysel dolaplar. Öğretmenin ceket, forma, mont asmasını sağlayabilecek dolap içi askılık bölümü. Cep telefonu, bilgisayar, tablet gibi bireysel elektronik cihazların şarj edilebilmesi için her dolapta 2 adet USB girişli priz sistemi, zümre toplantıları ve gerektiğinde yapılabilecek veli toplantıları için rahat hareket eden tekerlekli ve katlandığında sergi panosuna ve sunu tahtasına dönüşebilen toplantı masaları. Su tesisatı bulunan veya tesisatın oluşturulması mümkün olan odalar için mutfak alanı. Mutfak alanına konumlandırılmış metal eviye, tezgah altı buzdolabı, gizli davlumbaz, yemek ısıtmak için mikrodalga fırın ve bulaşık makinesi, tahta kalemiyle yazı yazmaya da imkan sağlayan, mıknatıslı metal panolar, üzerinde 'Kendine, Hayata, Geleceğe İyi Bak' sloganı yazan boy aynası, çiçek yetiştirilebilecek ve kuş veya evcil hayvan beslenebilecek yaşam alanları."(Hülya Keklik/İHA)