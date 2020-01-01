Haberler » Güncel » Bakan Selçuk yeni yılın ilk bebeğine 'Büşra' ismini verdi - Haber

Bakan Selçuk yeni yılın ilk bebeğine "Büşra" ismini verdi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ankara'da dünyaya gelen 2020 yılının ilk bebeğini ziyaret etti.

01.01.2020 08:45 | Son Güncelleme: 01.01.2020 08:45 Bakan Selçuk yeni yılın ilk bebeğine

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 'da dünyaya gelen 2020 yılının ilk bebeğini ziyaret etti. Ailenin isteği üzerine Bakan Selçuk, yeni yılın ilk bebeğine "Büşra" ismini verdi.

Ankara'da yeni yılın ilk bebeği Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dünyaya geldi. Seçil ve Abdullah Tetik çiftinin dördüncü kız çocuğu normal doğumla 3 kilo 590 gram olarak dünyaya geldi. Bakan Selçuk, hastaneye gelerek Tetik çiftini ilk tebrik eden kişi oldu. Tetik çiftinin Bakan Selçuk'tan yeni doğan kız çocuklarına isim vermesini istemesi üzerine uzun süre düşünen Bakan Selçuk, yeni yılın ilk bebeğine "Büşra" ismini verdi. Anneyi tebrik ederek uyuyan bebeği seven Bakan Selçuk, Büşra bebeğe hediye olarak tam altın taktı.

Öte yandan, Büşra ve Oğuzhan Şahin çiftinin suda doğan ilk bebeği Yağız Ege'yi ziyaret eden Bakan Selçuk, Şahin çiftine 3 çocuk tavsiyesinde bulundu.

(İHA)


Zehra Zümrüt Selçuk, Ziya Selçuk, Ankara, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

08:58   Darende Kaymakamı Çalışır'dan yeni yılda görevlilerinin başındaki personele ziyaret - Haber
08:55   Yurtta hava durumu - Haber
08:55   Ankara'da yangın: 4 ölü, 9 yaralı - Haber
08:55   Gümüşhane fransız kazları ile çiftlik kurdu, 300 bin lira gelir hedefliyor - Haber
08:49   Diyarbakır'da 2020'nin ilk bebeği dünyaya geldi - Haber
01:12   Mehmetçik 2020 yılını ailelerinden uzakta, nöbet tutarak karşıladı - Haber
00:54   Fahrettin Koca yeni yılın ilk bebeğini ziyaret etti ve duyurdu: 2020 yılında doğum eylem planı devreye sokacağız - Haber
00:51   Türkiye, 2020 yılını coşkuyla karşıladı - Haber
00:10   Libya toplantısı yapan Arap Birliği'ne Türkiye'den tepki: Not ediyoruz - Haber
23:38   Davulun ritmine kendini kaptıran "Noel baba" kendini kaybetti - Haber
1.01.2020 08:58:43