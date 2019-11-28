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Bakan Soylu: "11 Fransız vatandaşı DEAŞ'lıyı da 9 Aralık'ta ülkelerine gönderiyoruz"

Bakan Soylu: "11 Fransız vatandaşı DEAŞ'lıyı da 9 Aralık'ta ülkelerine gönderiyoruz" -"Tabii bu işin de kendine ait bir prosedürü var, öyle gelişigüzel uçaklara doldurup gönderemiyorsunuz. Muhataplarınızla halletmeniz gereken birtakım işlemler oluyor.

28.11.2019 13:23 | Son Güncelleme: 28.11.2019 13:30
Bakan Soylu: "11 Fransız vatandaşı DEAŞ'lıyı da 9 'ta ülkelerine gönderiyoruz"
-"Tabii bu işin de kendine ait bir prosedürü var, öyle gelişigüzel uçaklara doldurup gönderemiyorsunuz. Muhataplarınızla halletmeniz gereken birtakım işlemler oluyor. Dolayısıyla bunları bir süreç içinde peyderpey gönderiyoruz"
-"Bizim burada yaptığımızı özetlersek; bu bölgelerde huzur ve güveni sağlayıp oraya bir geri dönüş sağlamaya çalışıyoruz. Kısmen böyle bir akış oluşturduk. Mesela şu an için ülkelerine geri dönen Suriyeli mülteci sayısı 369 bin. Birileri yeterli bulmayabilir ama önemli olan, bu akışın bir şekilde vücut bulmuş olmasıdır"
-"O eve yapılan işareti, kendi evime yapılmış işaret olarak görüyorum. Arkadaşlarımız o kişiyi bulacaktır. İçişleri Bakanlığı olarak bizatihi tarafız bu olaya hukuken de tarafız. Adaletin önüne o kişi çıkacak ve bunun bedelini ödeyecek"
İZMİR - İzmir'de konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "11 Fransız vatandaşı DEAŞ'lıyı da 9 Aralık'ta ülkelerine gönderiyoruz. Tabii bu işin de kendine ait bir prosedürü var, öyle gelişigüzel uçaklara doldurup gönderemiyorsunuz. Muhataplarınızla halletmeniz gereken birtakım işlemler oluyor. Dolayısıyla bunları bir süreç içinde peyderpey gönderiyoruz. Bizim burada yaptığımızı özetlersek; bu bölgelerde huzur ve güveni sağlayıp oraya bir geri dönüş sağlamaya çalışıyoruz. Kısmen böyle bir akış oluşturduk. Mesela şu an için ülkelerine geri dönen Suriyeli mülteci sayısı 369 bin. Birileri yeterli bulmayabilir ama önemli olan, bu akışın bir şekilde vücut bulmuş olmasıdır" dedi.
Bakan Soylu:

Aralık, Politika

Kaynak: İHA


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