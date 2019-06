Bakan Soylu: "14 vatandaşımız trafik kazasında hayatını kaybetti"

Kaynak: İHA

Bayram tatili dolayısıyla 185 bin emniyet personelinin yollarda görevde olduğunu ifade eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu , "Şuana kadar ilk iki günde trafik kazalarında 14 kişi hayatını kaybetti. Ama bu rakamın son on yıllık ortalaması günde 20 kişidir. Bu son on yıllık ortalamaya göre yüzde 62 azalma demektir" dedi. İçişleri Bakanı Beşiktaş 'ta bir otelde Beşiktaş'ın mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. İçişleri Bakanlığı olarak yaptıkları çalışmalar hakkında muhtarlarla bilgiler paylaşan Soylu, 9 günlük bayram tatilinde yollarda alınan önlemleri de anlattı. 23 Haziran seçimlerine ilişkin yapılan çalışmalarla ilgili de bilgi veren Soylu, konuşması sonrası muhtarların sorularını cevapladı. Muhtarlara bakanlık olarak yaptıkları çalışmaları anlatan Soylu, " İstanbul 'da uyuşturucu meselesinin 3'te 2'si hallolmuş durumda. Ama 3'te 1'i hala duruyor. 58 binin üzerinde insan tutuklu şuan sadece uyuşturucudan. Aynı zamanda bu konuda yıl başından itibaren 10 bin kişi tutuklu. Beş aylık süreç içerisinde olan rakamı sizlerle paylaşıyorum. 2017 yılında 941 kişi uyuşturucuya bağlı nedenlerden dolayı hayatını kaybetmişti. 2018 yılında ise bu rakam 941'den 581'e düştü" diye konuştu."ŞUANA KADAR İLK İKİ GÜNDE TRAFİK KAZALARINDA 14 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ" Trafikte yaya kampanyası başlattıklarını ifade eden Bakan Soylu, "Yaya öncelikli trafik kampanyası yaptık. ve bununla ilgili bir kanun çıkarıldı. Çıkardığımızdan itibaren yaya kazalarındaki ölümler yüzde 37 azaldı. Bunu daha da azaltacağız. 2019 yılını yaya öncelikli yıl olarak ilan ettik. Trafikte çok önemli bir adım daha attık. 59 trafik politika belgesi hazırladık. 59 politika belirledik ve bunların büyük bir bölümünü gerçekleştirdik. Yılbaşı itibariyle söylüyorum. 5 aylık dönem içerisinde trafikteki ölümler yüzde 39 azaldı. 2017 yılında 7 bin 427'ydi. 2018 yılında 6 bin 675. 185 bin personelimizle yollarda görevdeyiz. Kritik yerlerde 10 kilometrede bir polis ekiplerimiz var. Ben de bu denetimleri dün ve ondan önceki gün gerçekleştirdim. ve bayram tatilinin ilk iki günü, birinci gün 7 kişiyi kaybettik. İkinci gün de 7 kişiyi kaybettik. Şuana kadar ilk iki günde trafik kazalarında 14 kişi hayatını kaybetmiş oldu. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum, ailelerine başsağlığı diliyorum. Ama bu rakamın son on yıllık ortalaması günde 20 kişidir. Bu son on yıllık ortalamaya göre yüzde 62 azalma demektir" şeklinde konuştu.(İHA)