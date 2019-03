Bakan Soylu: 15 Bin Adam Vardı Dağlarda, Şu An 700 Kişi Kaldı (4)

Kaynak: DHA

ERGANİ'DE MİTİNG YAPTI Diyarbakır 'ın merkez Yenişehir ilçesindeki açılış töreninden sonra Ergani ilçesinde partisince düzenlenen mitinge katıldı. Otobüs üzerinden saat kulesinin bulunduğu meydanda toplanan kalabalığa hitap eden Bakan Soylu, partisinin belediye başkan adaylarına destek istedi. Türkiye 'nin sıkıntılı günlerden geçtiğini anlatan Bakan Soylu, şöyle dedi:"Hep birlikte çok zor, çok sıkıntılı gönlerden geçtik. Üzerimize her yerden geldiler. Bu ülkeyi yarına güçlü götürmemek için üzerimize her yerden saldırdılar. Darbeler yaptılar, bakanlar astılar, başbakanlar astılar. Bu ülkede ekonomik saldırılar yaptılar. Bizi, birbirimizden ayırmaya çalıştılar. 'Kürt- Türk, Alevi- Sünni, başı açık- başı örtülü, laik- dindar' dediler. Kardeşliğimize, birliğimize, beraberliğimize, bu ülkenin büyümesine, zenginleşmesine, özgürleşmesine ve milletimizin dünyaya sözünün hüküm olarak geçmesine engel olmaya çalıştılar. 10 yıllardır aynı tezgahı, aynı kumpası yapıyorlar. İstemiyorlar ki rahat edelim, sevincimizi yaşayalım, bu ülkeyi yarınlara umutla götürelim. Bir gün anarşiyle, terör örgütleriyle, IMF ile bu ülkeyi yoksulluklarla imtihan ettiler."'BU CAHİLLER NE SÖYLEDİKLERİNİ BİLMİYORLAR'Bakan Soylu, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan 'ı eleştirerek, "Diyorlar ki konuşmalarında Pervin Buldan, 'Biz 31 Mart'ta sandığa 40 yıllık tarihimizin mücadelesini taçlandırmak için gideceğiz.' Bizim tarihimiz, Diyarbakır'ın tarihi, Ergani'nin tarihi, Eğil 'in tarihi, Sur 'un tarihi, Şırnak 'ın tarihi, Mardin 'in tarihi 40 yıl önce mi başladı? 639'dan itibaren burası İslam'la müşerref olmuş bir belde, şehirdir. Diyarbakır, yalnızların şehri değildir. Diyarbakır, Orta Doğu 'nun, Balkanlar'ın, Orta Asya 'nın, Kafkaslar'ın en önemli cazibe merkezlerinden bir tanesidir. Bu cahiller ne söylediklerini bilmiyorlar" diye konuştu.Soylu, terör örgütü PKK 'nın ipinin Amerika 'nın ve Avrupa 'nın elinde olduğunu yineleyerek, mitinge katılanlara "Bizim ipimiz, milletin elinde milletin. Bizim ipimiz sizin elinizde" dedi.