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Bakan Soylu, 175'inci yıl tebriğinde polislerin söylediği türküyü paylaştı

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Türk Polis Teşkilatı'nın 175'inci kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, Aşık Veysel Şatıroğlu'nun 'Uzun İnce Bir Yoldayım' eserini seslendiren polislerin görüntüsünü paylaştı.

09.04.2020 16:51 | Son Güncelleme: 09.04.2020 16:51
Bakan Soylu, 175'inci yıl tebriğinde polislerin söylediği türküyü paylaştı

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Türk Polis Teşkilatı'nın 175'inci kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, Aşık Veysel Şatıroğlu'nun 'Uzun İnce Bir Yoldayım' eserini seslendiren polislerin görüntüsünü paylaştı.

İçişleri Bakanı Soylu, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından "Türk polisimiz, kahramanlarımız, nice 175'inci yıllara. Allah ayağınıza taş değdirmesin, Emniyet Genel Müdürlüğü. Yolumuz bir, sevdamız, gecemiz ve gündüzümüz bir. Uzun ince bir yoldayız" dedi. Bakan Soylu ayrıca halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu'nun 'Uzun İnce Bir Yoldayım' eserini görev yaptıkları çeşitli illerden seslendiren polislerin görüntüsünü paylaştı.


Kaynak: DHA

Etiketler: Aşık Veysel Şatıroğlu, Polis, Güncel
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