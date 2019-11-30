Bakan Soylu: 2019'da 25 bin 'Bylock' kullanıcısı tespit edildi

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, "2019 yılında ByLock konusunda yaptığımız çalışmalarla, daha önce kullanıcısı tespit edilememiş 25 bin 149 ID'nin kullanıcısı tespit edilmiş, 1387'si kamuda aktif görevde olan 7 bin 694 şahıs belirlenmiş ve ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarına bildirilmiştir" dedi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nca Ankara'daki bir otelde 'Genel Değerlendirme Toplantısı' düzenlendi. Toplantıya, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce ve Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ile birlikte 81 ilin Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) şube müdürü katıldı. Toplantıda konuşan Bakan Soylu, 15 Temmuz 2016 tarihindeki darbe girişimine değinerek, o gece sadece darbenin bastırılmadığını, aslında yeni bir başlangıç yapıldığını söyledi.

Hem Türkiye için, hem de bu ülkeye bel bağlayan mazlum milletler için yeni bir başlangıç yaptıklarını ifade eden Bakan Soylu, "15 Temmuz, pekçok konuda olduğu gibi aynı zamanda Türkiye'nin güvenlik miladıdır. Türkiye, 15 Temmuz'u bir şok dalgası değil, bir milat olarak gördü ve geleceğe yönelik yeni güvenlik perspektifleri ortaya koydu" dedi.

'25 BİN 149 BYLOCK KULLANICISI TESPİT EDİLDİ'

Daha sonra KOM ekiplerinin FETÖ'yle mücadelesine değinen Bakan Soylu, 2019 yılında yeni ByLock kullanıcıları tespit edildiğini belirterek, şunları söyledi:

"KOM birimlerimizce 2019 yılında FETÖ ile mücadele kapsamında toplam 9 bin 910 olayda 22 bin şüpheliye işlem yapılmış ve bu kişilerin 3 bin 179'u tutuklanmıştır. Yine FETÖ ile mücadelede gerçekleştirilen 13 sınav operasyonunda, 3 bin 479 şüpheliye işlem yapılmış ve kamu kurumlarına usulsüz sınavlarla giriş yapmış örgüt mensuplarının görevlerine son verilmesi sağlanmıştır. Bylock konusunda yaptığımız çalışmalarla, daha önce kullanıcısı tespit edilememiş 25 bin 149 ID'nin kullanıcısı tespit edilmiş, 1387'si kamuda aktif görevde olan 7 bin 694 şahıs belirlenmiş ve ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarına bildirilmiştir. Yine bu çalışmalar kapsamında, Bylock kullanıcısı olmayan ancak ByLock kullanıcısı şahıslar arasındaki mesaj ve mail içeriklerinden örgütle irtibat ve iltisakı olan, 679'u kamuda halen görevde 2 bin 341 şahıs tespit edilerek bilgiler yine ilgili Cumhuriyet Başsavcılıkları ile paylaşılmıştır. İşlem yapılan Bylock kullanıcılarının oranı bugün itibariyle yüzde 84'e ulaşmıştır. Örgütle mücadele kapsamındaki teknik takip çalışmalarımızda ise 2017 yılına oranla yüzde 277'lik bir artış olduğu görülmektedir."

'MAFYA OLMAYA HEVESLİ OLAN VARSA, GİTSİN DİZİ OYUNCUSU OLSUN'

KOM birimlerinin asli mücadele alanlarından birisinin de mafya tipi örgüt ve yapılanmalar olduğunu Bakan Soylu, şöyle konuştu:

"Bu örgüt yapılanmalarında özellikle bir şeyden bahsetmek istiyorum. Filmlerde, dizilerde bu meselelerin gelişigüzel işlenmesine, gençler için bir cazibe alanı oluşturulmasına şiddetle karşıyım. Bu, sağlıklı bir toplumsal hal değildir. Türkiye, terör gündeminin yoğunluğu sebebiyle belki de bu mücadelemizin çok farkında olmayabilir ama organize suç çetelerine karşı çok ciddi bir operasyon içindeyiz. Herşeyden önce bu suçu 'Katalog Suçlar' kapsamına aldık. Ayrıca, organize suç örgütlerine yönelik teknik takip çalışmalarında 2015-2019 arasında yüzde 144 oranında bir artış sağlandı. Organize suç örgütlerine yönelik operasyon istatistiklerinde ise 2016-2017 yılında yüzde 62, 2018 yılında yüzde 406, 2019 yılında ise yüzde 353 artış meydana gelmiştir. Organize suç örgütlerine yönelik 2019 yılı içerisinde gerçekleştirilen 153 operasyonda 1719 şüpheliye işlem yapılmış ve 622'si tutuklanmıştır. Bunlara hiç fırsat vermeyeceğiz. Şunu net olarak ifade etmek ve birilerini uyarmak isterim. Mafya olmaya çok hevesli olan varsa, gitsin dizi oyuncusu olsun. Çünkü gerçek hayatta buna müsaade edilmeyecektir. Küçük büyük bütün mafyatik yapılar, çeteler çökertilmektedir, çökertilmeye de devam edecektir. Silahlı üç kişinin bir araya gelip, vatandaşa musallat olma devri sona ermiştir."

'TEFECİLERE AŞAĞILIK MUAMELESİ YAPIN'

Bakan Soylu, 2019 yılında işlenen mali suçlarla ilgili de 6 bin 259 operasyon gerçekleştirildiğini ve 1016 kişinin tutuklandığını ifade ederek, şöyle dedi:

"Özellikle tefecilik ile mücadelede önemli bir ivme yakalanmış ve 2019 yılında yapılan operasyonlarda bir önceki yıla oranla yüzde 53'lük, planlı operasyonlarda ise yüzde 69'luk artış sağlanmıştır. Tefecilik suçu kapsamında 2017 yılında işlem yapılan şüpheli sayısı, 2019 yılında yüzde 160'lık artış göstermiştir. Tefecilik üzerinden milletimizin kanını emmeye çalışanlara adaletin gücünü göstermek bizim görevimizdir. Kan emici gibiler, tefeciler vampir gibidir. Onlar da ayrı bir mafyatik yapılanmadır. Ne ahlakları var, ne inançları var. Ne olursunuz onlara insan muamelesi göstermeyin. Açık söylüyorum, aşağılıktırlar. Bu bir ekonomik suç değil, bu bir insanlık suçudur. Çökerttikleri aileler, organize suç örgütleriyle yaptıkları kirli ilişkiler, o haram paralarıyla batırdıkları hayatlar, rezil insanlardır. Siz onların kravat takmalarına, güzel takım elbise giymelerine, güzel arabalara binmelerine milletin aldanmasına müsaade etmeyin. Çirkin yüzlerini ortaya çıkarın ve onlara aşağılık muamelesi yapın. Çünkü bu toplumun huzurunu da, aile yapısını da, ticaret hayatımızın geleneklerini de alt-üst etmeye konuşlanmışlardır. Hedefleri budur."

'274 MİLYON SAHTE ABD DOLARI ELE GEÇİRİLDİ'

Önemli başlıklardan birinin de parada sahtecilik suçu olduğunu belirten Bakan Soylu, son 3 yılda parada sahtecilik suçuna yönelik gerçekleştirilen 3 bin 281 operasyonda 523 kişinin tutuklandığını ifade ederek, "Son 3 yılda yasa dışı 10 matbaa deşifre edilirken 12 milyon Türk lirası ve 274 milyon Amerikan doları, sahte para ele geçirilmiştir. Şunu da ifade etmek isterim, mali suçlar, terörün finansmanında çok büyük rol oynamaktadır" dedi.

Türkiye'nin, önemli bir değişim ve mücadele ortaya koyduğu, hassas bir dönemin içinde olduğunu ifade eden Soylu, "Huzur ve asayiş noktasında hedeflerimiz var. Jeopolitik durum açısından dünyanın en yüksek güvenlik risklerine sahip bu ülkeyi, dünyanın en güvenli ülkesi haline getirmeye çalışıyoruz. Bana sorarsanız başarıyoruz da. Kırk yıllık terörü bitirmenin eşiğindeyiz. Iğdır-Kars arasındaki yolda, 'Hanlar Geçidi' diye bir yer var. Yolun kenarındaki tabelada 'Hanlar Geçidi, rakım 2286' yazar. Ama o tabelanın kenarında durduğu yol, duble yol. Çift şerit gidiş, çift şerit geliş, yepyeni, kaymak gibi bir yol. Düne kadar 'Doğunun makus talihi değişmez' diye tabir ettiğimiz yerlerde, bugün bu devlet, terör örgütünü temizlemenin sonuna gelmiş ve 2 bin 286 rakımda duble yol yapıyor" diye konuştu.

- Ankara