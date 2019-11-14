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Bakan Soylu: 4 mevsim 12 ay operasyon halindeyiz

İSTANBUL Ticaret Odası (İTO) Aylık Olağan Meclis Toplantısı Eminönü'nde bulunan İTO merkez binasında gerçekleşti.

14.11.2019 18:45 | Son Güncelleme: 14.11.2019 18:45Bakan Soylu: 4 mevsim 12 ay operasyon halindeyiz
İSTANBUL Ticaret Odası (İTO) Aylık Olağan Meclis Toplantısı 'nde bulunan İTO merkez binasında gerçekleşti. Toplantıya İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katıldı.

Bakan Soylu konuşmasında, "Türkiye'nin DEAŞ problemi söz konusu. 3 bin 60 DEAŞ'lı etkisiz hale getirildi. DEAŞ'ın videosunu gördükleri zaman Avrupalılar alt üst oldu. Türkiye bunları süpürdü. Bu işle ilgili en önemli tehdit bizim üzerimizdeydi. 1 Eylül ile 31 Ekim arasında DEAŞ'a 339 operasyon yaptık, 726 kişi gözaltına alındı. 4 mevsim 12 ay operasyon halindeyiz. Bu yıl 135 tane teröristi etkisiz hale getirmişiz" dedi.


- İstanbul

İstanbul, Eminönü, Güncel

Kaynak: DHA

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