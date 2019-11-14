Haberler » Güncel » Bakan soylu 4 mevsim 12 ay operasyon halindeyiz - Haber

Bakan soylu 4 mevsim 12 ay operasyon halindeyiz

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Aylık Olağan Meclis Toplantısı Eminönü'nde bulunan İTO merkez binasında gerçekleşti.

14.11.2019 19:56 | Son Güncelleme: 14.11.2019 20:05
İstanbul Ticaret Odası (İTO) Aylık Olağan Meclis Toplantısı 'nde bulunan İTO merkez binasında gerçekleşti. Toplantıya İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katıldı.
Bakan Soylu konuşmasında, Türkiye'nin DEAŞ problemi söz konusu. 3 bin 60 DEAŞ'lı etkisiz hale getirildi. DEAŞ'ın videosunu gördükleri zaman Avrupalılar alt üst oldu. Türkiye bunları süpürdü. Bu işle ilgili en önemli tehdit bizim üzerimizdeydi. 1 Eylül ile 31 Ekim arasında DEAŞ'a 339 operasyon yaptık, 726 kişi gözaltına alındı. 4 mevsim 12 ay operasyon halindeyiz. Bu yıl 135 tane teröristi etkisiz hale getirmişiz dedi.
Bakan soylu 4 mevsim 12 ay operasyon halindeyiz

Eminönü, Güncel

Kaynak: DHA


Son Dakika Güncel Haberleri
20:38 Yunan güvenlik güçlerinin, düzensiz göçmen teknelerini zorla geri döndürdüğü iddiası
20:38 Eyüpsultan'da okul servisi kaza yaptı (1)
20:38 Eyüpsultan'da okul servisi kaza yaptı (2)
20:37 - Hollywood Türk Filmleri Festivali başladı
20:36 İBB Meclisi'nde 39 ilçenin belediye bütçeleri onaylandı
20:24 Gözaltına alınan Rabia Naz'ın babası ve gazeteciler mahkemeye sevk edildi
19:59 Meteoroloji, Ankara ve İstanbul'a kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu
19:37 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kıbrıs'ta çözüm için sergilenen çabalar maalesef Güney'de karşılık bulmadı
15:11 Son dakika: İmamoğlu'nun "Gerek yok" diyerek iptal ettiği arıtma tesisini Bakanlık yapacak
19:34 Son dakika: Tutuklanan Ahmet Altan'ın tahliye talebi mahkeme tarafından reddedildi
18:27 EURO 2020 için saldır Türkiye! Canlı anlatım
20:24 Gözaltına alınan Rabia Naz'ın babası ve gazeteciler mahkemeye sevk edildi
17:55 2019 Cuma mesajları resimli – En güzel, anlamlı Cuma mesajları
16:54 2020 resmi tatiller takvimi belli oldu! 2020 resmi ve dini tatiller
14.11.2019 20:40:26