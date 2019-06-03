BAKAN SOYLU: 5 AYLIK DÖNEMDE TRAFİKTEKİ ÖLÜMLER YÜZDE 39 AZALDI

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu Beşiktaş 'ta muhtarlarla buluşmasında yaptığı konuşmada, "Özellikle trafikte çok önemli bir adım daha attık. 59 politika belirledik. Bunların büyük bölümünü gerçekleştirdik. 5 aylık dönem içerisinde trafikteki ölümler yüzde 39 azaldı" dedi.

Beşiktaş'ta bir otelde muhtarlarla bir araya gelen Süleyman Soylu, "Dünyada yaşanan bir takım sıkıntıların, özellikle Müslüman aleminde yaşanan sıkıntıların inşallah önümüzdeki aylarda yaşanmamasını, çünkü bizim az da olsa çok da olsa varımız var. Allaha şükürler olsun huzurumuz var. Ama bugün can korkusuyla çocuklarının hayatı korkusuyla, örneğin dün Azez'de bir patlama meydana geldi. 20'nin üzerinde insan çocuklarla beraber hayatlarını kaybettiler. Onların da bayramı vardı. 70'in de üzerinde insan da yaralandı. Bu Libya'da, Yemen'de, Afganistan'da, Pakistan'da böyle. Maalesef dünyanın birçok Müslüman ülkesinde böyle. İnşallah insanlık alemi de bu konuda vicdanlarını, hassasiyetlerini biraz daha geliştirirler de, bu tip insanlık dışı meselelerin oluşmasını gerçekleştirecek iklimlerden arındırılırlar diye temennim var, bu bayram vesilesiyle" dedi.

"YILBAŞINDAN İTİBAREN UYUŞTURUCUDAN 10 BİN KİŞİ TUTUKLU"

" İstanbul'da uyuşturucu meselesinin 3'te 2'si hallolmuş durumda" diyen Soylu, "Yaklaşık 58 binin üzerinde insan tutuklu şu anda sadece uyuşturucudan. Yılbaşından itibaren, 5 aylık süreç içerisinde ise 10 bin kişi tutuklu. Bir taraftan da 2017 yılında da 941 kişi uyuşturucuya bağlı ölümlerden hayatını kaybetmişti. 2018 yılında ise bu rakam 581'e düştü" ifadelerini kullandı.

"TRAFİKTEKİ ÖLÜMLER YÜZDE 39 AZALDI"

Trafikle ilgili iyi kampanyalar yaptıklarını belirten Soylu, "Yaya öncelikli trafik kampanyası yaptık ve bununla ilgili bir kanun çıkarıldı. Çıkarttığımızdan itibaren yaya kazalarındaki ölümler yüzde 37 azaldı. Bunu daha da azaltacağız" dedi.

Trafikle ilgili 59 politika belirlediklerini belirten Soylu, "Özellikle trafikte çok önemli bir adım daha attık. 59 politika belirledik. Bunların büyük bölümünü gerçekleştirdik. 5 aylık dönem içerisinde trafikteki ölümler yüzde 39 azaldı. 2017'de 7 bin 427, 2018'de 6 bin 675 idi. Yılbaşından itibaren yüzde 39 demek minimum 2 bin kişi. Bin 275 kişiden 675 kişiye düştü son 5 aydaki ölümler. O da olay esnasındaki ölümler" şeklinde konuştu.

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Kaynak: DHA

- İstanbul