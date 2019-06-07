Bakan Soylu: "6 günlük tatilde 52 kişi hayatını kaybetti"

Kaynak: İHA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, son 10 yıllık bayram tatili istatistiklerine göre bu yıl ki bayram tatilinde yüzde 48'lik bir azalış olmasına rağmen tatil boyunca şu ana kadar 52 kişinin kazalarda hayatını kaybettiğini belirtti.İçişleri Bakanı Soylu, Afyonkahisar İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri ve jandarma trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen yol denetimleri ve uygulamalarına katıldı. Polis ve jandarmalar ile birlikte durdurulan araçları kontrol eden Bakan Soylu özellikle araç içindekilerin emniyet kemeri takıp takmadıklarına bakarak, kurallara uyup uymadıkları konusunda sohbet etti. Bakan Soylu, araçlardaki çocuklara "Sürücü Seyahat Karnesi" ve oyuncak hediye etti. Denetimlerin ardından Bakan Soylu gazetecilere bayram tatili boyunca yaşanan trafik kazalarına değindi. Bakan Soylu, bu yıl aldıkları bayram tedbirleri çerçevesinde son 10 yıllık trafik kazası ölüm istatistiklerine değinerek, bu yıl yaşanan kazalar ve yaşanan ölümler hakkında bilgiler verdi.Alınan tedbirler ile bu yıl ki kazalarda yüzde 56'lık bir azalmanın bayram tatillerinde ise yüzde 48'lik azalmanın olduğunu ifade eden Bakan Soylu, "Trafik kazasındaki ölümlerde. Tabi sürekli söylediğimiz değerlendirme var 'bizim için sıfır can kaybı' esastır. Ancak bu kadar yoğunluk ve bayram tatilinin sıkıştığı bu alanda biraz tedbirsizlik, dikkatsizlik bazen de acelecilik maalesef hepimizin canını yakan, içimizi acıtan sonra üzen görüntülerle bizi etkileyen sonuçla karşı karşıya bırakıyor. Tatil süresi boyunca altı günde 52 kişi hayatını kaybetti. Özellikle hem vatandaşlarımıza şöyle bir teşekkürüm söz konusu; yani biz bayram tatilinden önce vatandaşlarımızı uyarmak, gerek emniyet kemeri olsun, gerek cep telefonu olsun gerek araç takip mesafesi olsun gerekse özellikle yorgunluk konusunda dikkatli olmalarını ve bir seyahat planı yapmalarını ve seyahat planını da evden başlatmaları konusunda bir dizi uyarılarda bulunmuştuk. Bayram tatilinden dönen vatandaşlarımıza perşembe gününden itibaren yayarak dönmelerini rica etmiştik. Dün akşam ciddi bir yoğunluk oldu. Gördüğünüz gibi şuanda büyük bir bu yolda yoğunluk söz konusu değil ve bugünlerinde yayarak götürülmesinde fayda olduğunu bir kez daha hatırlatıyorum" dedi."185 bin trafik ekibi görev yaptı"Bakan Soylu, Susurluk, Balıkesir hattı yani İzmir-Balıkesir-İstanbul hattı arasında da yoğunluk olduğunu belirten Bakan Soylu şunları söyledi:"Bolu istikametinin de 80-100 kilometrelik araç hızıyla seyredilebilecek bir akışkanlık içerisinde. Tabi Karadeniz istikametinden özellikle Merzifon istikametinden buraya gelişte aldığımız bilgiler çerçevesinde bir yoğunluk söz konusu ama orda da bir akışkanlık var. Yine Susurluk, Balıkesir hattı yani İzmir Balıkesir İstanbul hattı arasında da yoğunluk var ama orda da akışkanlık söz konusu. Bursa istikametinde. Burada şunu söylemek gerekir, özellikle arkadaşlarımıza yani 185 bin trafik ekibi, jandarma ve polisimiz bu bayram tatili süresince kendileri bayram yapmadan vatandaşlarımızın sağ salimen tatile veya gidecekleri noktaya sağsalim geri dönecekleri noktaya ulaşabilmesinde büyük bir fedakarlık ortaya koydular. Öncelikle altını çizerek söylüyorum onların bayramlarını ailelerinin bayramlarını tekrar tebrik ediyorum.""Geri dönüşümüzü bir kabusa döndürmeyelim"Tatil dönüşlerine ilişkin açıklamalarına devam eden Bakan Soylu şunları söyledi:"Yarın ve öbür günümüz birde bu gecemiz var tabi pazartesinden itibaren geri dönecekler olacak ama onu normal trafik akışkanlığına bırakmak gerekir. Ama bu 2,5 gün içerisinde arkadaşlarımızın aynı gayreti ortaya koymalarını ve burada hem uyarıcı, hem tembih edici, hem denetleyici faktöre sahadan hiçbir şekilde ayırmamalarını ve bütün ekiplerimizde bayramın ilk 7 günü olduğu gibi bu 2-2,5 gün zaman zarfı içerisinde de bütün ekiplerimize sahaya yayılmamız gerektiğini ve kendilerine gösterdikleri gayretten dolayı da çok teşekkür ettiğimi buradan iletmek istiyorum. Ha gayret şurada 2-2,5 günlük bir zaman dilimi kaldı. Eğer geçen senenin yarısı kadar gerek ölümlü trafik kazalarında gerek yaralanmalarda gerekse de trafik kazalarındaki vefatları eğer yarıya kadar en azından bu yıl itibariyle çekebilirsek bu önümüzdeki dönem için de bizim için daha büyük bir çalışma azmi ortaya koyacaktır. Tekrar vatandaşlarımıza hayırlı bayramlar diliyoruz. Aman eve yetiştim biraz daha gaza basayım ve bir an önce eve varayım diye bir telaş içinde olmasınlar. Eve yarım saat sonrada gidilebilir. Ne ev ondan kaçıyor nede gideceğimiz yer ondan kaçıyor. Dinlenmek hiç olmazsa bir müddet belki gözlerini dinlendirmek uyumak geri dönüşün en önemli şifrelerinden bir tanesidir. Geri dönüşümüzü bir kabusa döndürmeyelim. Geri dönüşümüzde bir bayram olsun. Araçların özellikle otoyollarda, kavşak ağızlarında, bekleme yerlerinde kurala aykırı duruyor olmaları büyük felaketlere sebebiyet veriyor. 5 vatandaşımız hayatını kaybetti yanarak Allah rahmet eylesin. Bunun için özellikle sadece sürücüler değil, sürücülerin yanındakilerinin de uyarılarına ihtiyacımız var." - AFYONKARAHİSAR