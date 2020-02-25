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Bakan Soylu, 81 ilin vali yardımcılarıyla bir araya geldi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 81 ilin vali yardımcılarıyla bir araya geldi.

25.02.2020 11:46 | Son Güncelleme: 25.02.2020 11:46Bakan Soylu, 81 ilin vali yardımcılarıyla bir araya geldi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 81 ilin vali yardımcılarıyla bir araya geldi.
Soylu, Eğitim Dairesi Başkanlığı konferans salonundaki "Kolluk Gözetim Komisyonu Vali Yardımcıları Eğitim Programı"na katıldı.
Bakan Soylu, burada 81 ilden gelen vali yardımcılarıyla buluştu.
Toplantı, gazetecilerin görüntü almasının ardından basına kapalı devam etti.
Programla, vali yardımcılarına, e-İçişleri Kolluk Gözetim, Şikayet ve İhbar Sistemi Modülü ile sistemin diğer iş ve işlemlerinin eğitiminin verileceği öğrenildi.

Süleyman Soylu, Güncel

Kaynak: AA

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