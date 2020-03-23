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Bakan Soylu 81 ilin valisiyle yeni tip koronavirüse karşı alınan tedbirleri değerlendirdi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 81 il valisiyle video konferans sistemi üzerinden yapılan toplantıda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ele aldı.

23.03.2020 22:27 | Son Güncelleme: 23.03.2020 22:28
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 81 il valisiyle video konferans sistemi üzerinden yapılan toplantıda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ele aldı.
Bakan Soylu'nun, Bakanlık'taki Muhammet Fatih Safitürk Toplantı Salonu'ndan katıldığı videokonferans toplantısında 81 ilin valisi yer aldı.
Toplantıda, koronavirüs salgınındaki genel durum, salgınının önlenmesine yönelik alınan tedbirler, illerde valilerin yapması gerekenler değerlendirildi.
Toplantıya, İçişleri Bakan Yardımcıları Muhterem İnce, Mehmet Ersoy, İsmail Çataklı ve Tayyip Sabri Erdil, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ve Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Ahmet Kendir de iştirak etti.
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Bakan Soylu 81 ilin valisiyle yeni tip koronavirüse karşı alınan tedbirleri değerlendirdi

Kaynak: AA

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Bakan Soylu 81 ilin valisiyle yeni tip koronavirüse karşı alınan tedbirleri değerlendirdi
Etiketler : Süleyman Soylu, Fatih, Politika

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