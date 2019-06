BAKAN SOYLU 9 GÜNLÜK TATİLDE 86 VATANDAŞIMIZ HAYATINI KAYBETTİ 1

Kaynak: DHA

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU - İSTANBUL/DHA İçişleri Bakanı Süleyman Soylu , "Bayramın 9 günlük tatilinde 39 ilimizde 73 ölümlü kaza oldu. Bu kazalarda 86 vatandaşımız hayatını kaybetti" dedi.Soylu, Bayrampaşa 'da bulunan Yaş Sebze ve Meyve Hali'ne sabaha karşı gelerek esnaf ziyaretinde bulundu. Hal esnafını gezerken meyve ve sebze fiyatlarını da soran Bakan Soylu, daha sonra açıklamalarda bulundu."KARAR VERMEK ZORUNDAYIM"Bakan Soylu, "Ben bayram boyunca trafiği takip ettim, terörü takip ettim. Tunceli 'de jandarma özel hareket mağaranın içine girinceye kadar takip ettim, takip etmek zorundayım. Karar vermek zorundayım, gir veya girme kararın ben veriyorum. Tehlikeli bir iştir, ilk ateş denilen bir şey vardır. İlk ateşi bizimkilerin alması yüzde 70-80'dir. Çünkü karşı taraf saklanıyor bizimkiler adım atıyorlar. Ramazan Bayramı tatili boyunca da trafiği takip ettim. Ölüm bir kişi dahi olsa bizim için yıkıcıdır. 2017 yılında 7 bin 427 kişi trafik kazalarında öldü. Her yıl bir ilçe kadar nüfus gidiyor. Şimdi ben buna tedbir almayayım mı aldık. Şu an yıl başından itibaren trafik kazalarındaki ölümler yüzde 40 azaldı" dedi."86 VATANDAŞIMIZ HAYATINI KAYBETTİ"Bayram tatilindeki trafik kazalarıyla ilgili bilgi veren Soylu, "Bayramın 9 günlük tatilinde 39 ilimizde 73 ölümlü kaza oldu. Geçmiş dönemlerde kaza kara noktalarında tek bir kazamız yoktu. Neredeyse her 10 kilometrede bir bu riskli yerlerin tamamına polis koyduk. Tedbirlerimizi aldık. 185 bin polis ve jandarma görevlendirdik. 86 vatandaşımız hayatını kaybetti. Son 10 yıla göre yüzde 51.5, geçen yıla göre yüzde 48.5 trafik kazalarındaki ölümlerde bayram tatillerinde azalma söz konusu. Şimdi bugün bitti, kurban bayramındaki tatil için hazırlık yapmaya başladık" diye konuştu.