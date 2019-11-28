Bakan Soylu açıkladı! 11 Fransa vatandaşı DEAŞ'lı terörist ülkelerine gönderilecek

Edirne sınırında tampon bölgede kalan DEAŞ'lı terörist 5 gün tampon bölgede kaldıktan sonra ülkesi Amerika'ya gönderilmişti. Bakan Soylu, Amerikalının, ardından 11 Fransız DEAŞ'lı teröristin ülkelerine gönderileceğini bildirdi.

DEAŞ'LILAR GÖNDERİLİYOR

Türkiye'nin Suriye'de yürütülen Barış Pınarı Harekatı'nda yakalayarak Edirne Pazarkule Sınır Kapısı'ndan sınır dışı ettiği, ancak Yunanistan'ın kabul etmediği DEAŞ'lı terörist Muhammad Darwis Bassam'ın, iki ülke arasındaki tampon bölgede 4 gün kaldıktan sonra ülkesi Amerika'ya gönderilmişti.

FRANSIZLAR DA GİDECEK

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "11 Fransız vatandaşı DEAŞ'lıyı aralık ayının hemen başında Fransa'ya gönderiyoruz." dedi.

ÜLKESİNE DÖNEN SURİYELİ SAYISI KAÇ?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ayrıca, "Şu an için ülkelerine geri dönen Suriyelilerin sayısı 370 bin. Birileri yeterli bulmayabilir ama önemli olan, bu akışın bir şekilde vücut bulmuş olmasıdır. Öte yandan çok ciddi bir düzensiz göçmen baskısı altındayız ve bu durum giderek artıyor. 2016 ve 2017, 175 bin ve 176 bin, 2018'de 268 bin. Şu an ne kadar biliyor musunuz, geçen cuma rakamları 405 bin, şimdi 420 bin ile 430 bin arasında" açıklamasında bulundu.

NE OLMUŞTU?

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce Suriye'de yürütülen Barış Pınarı Harekatı sırasında yakalanan DEAŞ'lı terörist Muhammad Darwis Bassam, tutulduğu İstanbul Göç İdaresi'nden pazartesi günü sınır dışı edilmek üzere Edirne'ye getirildi. Ürdün uyruklu ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD) vatandaşı olan DEAŞ'lı teröristin Yunanistan'a gitmek istediğini bildirmesi üzerine, Pazarkule Sınır Kapısı'ndan Yunanistan'a sınır dışı edildi. Ancak Kastanies Sınır Kapısı'ndaki Yunanlı görevliler, teröristi kabul etmeyerek yaya olarak geri gönderdi. DEAŞ'lı terörist de tampon bölgede beklemeye başladı.