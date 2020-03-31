Bakan Soylu açıkladı: ' 53 kişinin korona testi pozitif çıktı'
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Emniyette 30, jandarmada 18, 4 kaymakam ve bir valinin korona virüs testi pozitif çıktı"(İHA)
31.03.2020 22:40 | Son Güncelleme: 31.03.2020 22:40
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Emniyette 30, jandarmada 18, 4 kaymakam ve bir valinin korona virüs testi pozitif çıktı"
(İHA)
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Kaynak: İHA
Etiketler: Süleyman Soylu, Güncel