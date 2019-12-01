Bakan Soylu: Adil Öksüz'ün nerede olduğunu biliyoruz

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) imamı Adil Öksüz'e ilişkin, "Net bir şey söylememek gerekir, ama nerede olduğunu biliyoruz, bizde kalsın" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bir televizyon kanalında katıldığı programda gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu. Bakan Soylu, FETÖ'nün sadece bir terör örgütü olmadığını, ayrıca istihbarat örgütü olduğunu bildirdi. İstihbarat örgütünün yapısının iç içe girdiğini ve bunu sökebilmenin çok kolay olmadığını kaydeden Bakan Soylu, "15 Temmuz gecesi bu ihanetin içerisinde olanlar var. Bunlar bir dava konusu olarak kimisi bağlandı, kimisi devam ediyor. Fakat bunların ifadeleri, itirafları var. İki; çok doğal olarak bir ByLock meselesi var. Bu ByLock meselesi de iyi derece sökün edilen bir meselesidir, bu da devletin çok ciddi büyük bir başarısıdır. Bunun içerisinden sökülenlerden elde edilen ifadeler ve itiraflar var. Hepimizin bildiği sınav soruşturmaları var. Örgütün finansal yapılanması ve finansal ağı var. Örgütün mahrem yapısı var. Yine bu itiraflardan çıkan, yakaladıklarımızdan çıkan yine bu sökülenlerden var. Bir mahrem yapılanması var. Yine bütün bunların yanı sıra ankesörlü aramalar, ardışık aramalar var. Gaybubet evleri var. Uluslararası yapı var. Bütün bunların içerisinde ulaştığımız alanlar var. Bu ulaştıklarımıza bakıyoruz ki; bir açılmamış hat daha var. ByLock meselesinde yeni bir alan daha bulduk. Eski ByLock soruşturmalarına dahil ediyoruz" dedi.

'BİZDE KALSIN'

Bakan Soylu, ABD'nin halen FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'i tuttuğunu belirterek, "Biz bunların Amerika'da nerede ne olduğu, nasıl bir noktada olduğunu avucumuzun içi gibi biliyoruz. Nereden kazanıyorlar, nasıl ediyorlar, nereden bunu destekliyorlar, avucumuzun içi gibi biliyoruz. Peki, biz biliyoruz da Amerika bilmiyor mu? Amerika onların hukuka, kanuna uygun olmayan kanunsuz meselesini bilmiyor mu? Gelelim Almanya ve Avrupa'ya. Almanya ve Avrupa'da bizim aradığımız, Türkiye'de darbeye karışan, direk darbenin muhatabı olan kişileri muhafaza ediyorlar mı etmiyorlar mı, ediyorlar" diye konuştu.

Bakan Soylu, 'Adil Öksüz Almanya'da mı?' sorusuna, "Net bir şey söylememek gerekir, ama nerede olduğunu biliyoruz, bizde kalsın" cevabını verdi.

'TERÖR ÖRGÜTÜNE KATILIM SAYISI 111'

Bakan Soylu, Türkiye'nin 2016 yılının ortalarından sonra terörle mücadele kapsamında 'ikna metodu' başlattığını hatırlatarak, bu konuda üniversite gibi çalıştıklarını kaydetti. Şu anda 5 bin 300 aile ile görüştüklerini kaydeden Bakan Soylu, şöyle konuştu:

"Sadece Türkiye içerisinde değil, Türkiye'nin dışında da jandarma ve polisimiz 5 bin 300 aile ile görüşüyor. Bunların bazıları ortak görüşmeler. Son 3 yılda 600'ün üzerinde terör örgütü (PKK) mensubunu ailesi ile beraber ikna ederek getirip adalete teslim ettik. Bu büyük bir başarıdır. Peki şu anda terör örgütüne katılım sayısı ney, 111 oldu. Bakın 5 bin 500'ün üzerinde terör örgütüne katılım olduğu yıllardan geliyoruz. Sadece Türkiye içerisinde 15 bin kişinin üzerinde insanın terör örgütünde var olduğu yıllardan geliyoruz. Şimdi bir taraftan terör örgütüne katılım sayısı 111, bir taraftan sadece bizim bu yıl terör örgütünden ikna ile getirdiğimiz kişi sayısı 235. Bu şu demektir; biz terör örgütünden çok daha fazla terör örgütü içerisinde etkiniz. Yani burada ikna kabiliyetine sahip olmuşuz. Bu terör örgütünün ringin köşesine sıkıştığı ve psikolojisinin alt üst olduğu bir yapıyla karşı karşıya olduğudur."

'ELLERİNDEKİ ARAÇLARI DA ALDIK'

2016 yılında terör örgütünün tespit edebildikleri 14 bin 500 telsiz konuşmasının bulunduğunu belirten Bakan Soylu, bu konuşmaların talimat ve rapor içerdiğini bildirdi. Bakan Soylu, şunları söyledi:

"Peki bu yıl kaça düştü, bin 100. Bu şu demektir; terör örgütünün bırakın sayısının 500'ün hemen üzerine düşmeyi, başka bir şey daha yapılmış burada. O da şu; terör örgütünün lojistiği engellenmiş, terör örgütünün hareket kabiliyeti daraltılmış ve aynı zamanda terör örgütünün haberleşmesi daraltılmış. 580'ene yakın son 2 yılda terör örgütünün telsizini aldık ellerinden. Sadece onların konuşma kabiliyetini engelliyor değiliz, aynı zamanda ellerindeki araçları da bir vesileyle aldık. Burada öyle süreçler kullanıyoruz ki; terör örgütünün birçok geçmişte ne yaptığının haritasını çıkarttık ve orada tüm operasyonlarımızı gerçekleştirdik."

'HİÇBİR ALAN BIRAKAMAYACAĞIZ'

Bakan Soylu, terör örgütü PKK'ya karşı yeni hamlelerini ise şöyle açıkladı:

"Kışın bir kere sahadan çıkmak yok. Kışın sahadayız. Kaç metre kar olursa olsun, sahadayız. Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi; inlerine gidip onları bulacağız. Ama ilkbahardan itibaren Türkiye'nin bilmesini isterim ki; onların bugüne kadar bulundukları bütün alanların tamamının üzerinde oturacağız. Artık bundan sonra, bunun bedeli ne olursa olsun, terör örgütüne Türkiye'de hiçbir alan bırakmayacağız" dedi.