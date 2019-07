Bakan Soylu Ağasar kıyafetini giydi, Sis Dağı Şenliği'ne katıldı

Bakan Soylu Ağasar kıyafetini giydi, Sis Dağı Şenliği'ne katıldıİçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Bana sorarsaniz 'ülkenin durumu nasıldır' diye, içiniz rahat olsun, Türkiye bugün risklerinden çok fırsatları olan, sıkıntılarından çok başarıları olan, çok uğraşılan ama işlerin iyiye gittiği bir hali yaşamaktadır""Bu sabaha karşı Bitlis'te evlatlarımız 3 teröristi daha etkisiz hale getirdi. Dün toplam 8 teröristi etkisiz hale getirdiler""Artık ne FETÖ kafasını çıkarabiliyor, ne PKK, ne de DHKP-C""Yasal yollardan gelmiş hiçbir muhaciri sınır dışı ettiğimiz yoktur. Bu politikamızdan herhangi bir sapmamız da söz konusu değildir. Ancak kaçak göçe müsaade etmemiz elbette ki mümkün değildir""Trafik kazalarında ölümleri geçen yılın ilk 6 aylık dönemine oranla yaklaşık yüzde 35 aşağı çektik""Uyuşturucu sebebiyle ölümleri de 2017 sonundan 2018 sonu itibarıyla yaklaşık aynı oranda azalttık. 2019'da rakamlar 2018 yılına göre yüzde 35 eksiklikle gitmektedir"TRABZON - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bitlis'te bu sabah saatlerinde 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirterek, "Seçim işlerini geride bıraktık. Önümüzde 4 yıllık bir süre var. Artık sadece işimize bakıyoruz. Teröre her yerde darbe üstüne darbe vuruyoruz" dedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde düzenlenen Sis Dağı Şenliği'ne katıldı. 200. kez düzenlenen şenlikte ağasar kıyafetini giyinen Bakan Soylu, vatandaşlarla tek tek ilgilendi. Yaklaşık 40 bin kişinin katıldığı şenlikte konuşma yapan Bakan Soylu, "Bana sorarsaniz 'ülkenin durumu nasıldır' diye, içiniz rahat olsun, Türkiye bugün risklerinden çok fırsatları olan, sıkıntılarından çok başarıları olan, çok uğraşılan ama işlerin iyiye gittiği bir hali yaşamaktadır" dedi.Daha iyi bir Türkiye bırakmak için gayret ettiklerini dile getiren Bakan Soylu, "Şuradaki güzel hali görünce aklıma gelen şudur: bu ülkeye ait, bu ülkenin güzelliğine ait ne varsa, onu korumak bizim boynumuzun borcudur. Yeşilimizi, mavimizi, kardeşliğimizi, huzurumuzu, rızkımızı, inancımızı, değerlerimizi, kısacası bizi biz yapan ne varsa korumak ve bu ülkenin güzelliğini geleceğe taşımak bizim boynumuzun borcudur. İşte bugün bizim yaptığımız bundan başka bir şey değildir. Gayretimiz bunun içindir. Şuanda burada 40 binin üzerinde hemşerimiz bir araya gelmiş bulunuyor. Uyuşturucuyla mücadelemiz; terörle mücadelemiz; sokaklardaki huzuru temin etmek için verdiğimiz mücadelemiz; bölgemizde yaşanan zulme karşı göçü merhametle yönetmemiz, işte hep bunun içindir. Bizim kimsenin ülkesinde, zenginliğinde, huzurunda gözümüz yoktur. Sadece kendi ülkemizde, kendi insanımızın huzurunu temin ve daim etmek, çocuklarımıza daha iyi bir Türkiye bırakmak için gayret ediyoruz. Ben bu şehrin evladıyım. Bana sorarsanız 'ülkenin durumu nasıldır' diye, içiniz rahat olsun, Türkiye bugün risklerinden çok fırsatları olan, sıkıntılarından çok başarıları olan, çok uğraşılan ama işlerin iyiye gittiği bir hali yaşamaktadır" şeklinde konuştu."Bu sabaha karşı Bitlis'te evlatlarımız 3 teröristi daha etkisiz hale getirdi"Bitlis'te bu sabah saatlerinde 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini kaydeden Bakan Soylu, "Seçim işlerini geride bıraktık. Önümüzde 4 yıllık bir süre var. Artık sadece işimize bakıyoruz. Teröre her yerde darbe üstüne darbe vuruyoruz. İçerde Gabar'dan Kato'ya, Pülümür'den bestler dereler'e kadar; dışarıda Kandil'den Afrin'e, Azez ve Mare'ye kadar PKK'ya dünyayı dar ettik. Bu sabaha karşı Bitlis'te evlatlarımız 3 teröristi daha etkisiz hale getirdi. Dün toplam 8 teröristi etkisiz hale getirdiler. Hatırlarsanız, bir ara buralara da sızmak istediler, çok şükür şehit verdik ama geçit vermedik. Bu topraklarda şehit olan bütün evlatlarımızı rahmetle, şükranla ve minnetle yad ediyoruz. Buralarda da gelmek istediler Allah'a şükür kökünü temizledik. Sızmak istediler, evlatlarımız hiçbirine müsaade etmedi. Bu vesile ile kalleşçe bir saldırı sonucu öldürülen kıymetli Eren Bülbül'ümüze ve o kalleşçe saldırılar sonucu şehit olan güvenlik kuvvetlerimizin mensuplarını anmadan geçemeyeceğim. Artık ne FETÖ kafasını çıkarabiliyor, ne PKK, ne de DHKP-C" diye konuştu."Kaçak göçe müsaade etmemiz elbette ki mümkün değildir"Türkiye'nin felaket senaryolarına teslim olmayacağını belirten Bakan Soylu, "Göçle alakalı işlerde aksayan yerlere yeni çözümler üretiyoruz. Birileri bu meseleden siyasi rant elde etmek için gelişigüzel konuşuyorlar. İftiralar, fitneler üretiyorlar. Herkes müsterih olsun. Biz ne yaptığımızı biliyoruz. Dün biz bunları yapıyoruz diye bize kabahat bulanlar bugün şimdi başka türlü fitnelerle bu huzurumuzu bozmaya çalışıyorlar. Bize güvenin. Ensar çizgisinden sapmış değiliz. Yasal yollardan gelmiş hiçbir muhaciri sınır dışı ettiğimiz yoktur. Bu politikamızdan herhangi bir sapmamız da söz konusu değildir. Ancak kaçak göçe müsaade etmemiz elbette ki mümkün değildir. Dün de aynısını yapıyorduk, bugün de aynısını yapıyoruz. Herkes emin olsun ki Türkiye felaket senaryolarına teslim olmayacaktır; bu meseleden güçlenerek çıkacaktır" ifadelerini kullandı."Uyuşturucu oranı 2019 yılında azaldı""Uyuşturucu sebebiyle ölümleri de 2017 sonundan 2018 sonu itibarıyla yaklaşık aynı oranda azalttık. 2019'da rakamlar 2018 yılına göre yüzde 35 eksiklikle gitmektedir" diyen Bakan Soylu, "Trafik kazalarında ölümleri geçen yılın ilk 6 aylık dönemine oranla yaklaşık yüzde 35 aşağı çektik. Her birinize yalvarıyorum sizlerde çocuklarınıza yalvarın ne olursunuz sürat yapmasınlar. Trafikte emniyet kemerini kullansınlar. Yasak olan yerlerde, düğünlerde, şenliklerde, festivallerde silah atmalayalım. Silahı seven bir toplumuz doğru ama silahtan daha fazla insanımızı, çocuklarımızı daha çok seviyoruz. Uyuşturucu sebebiyle ölümleri de 2017 sonundan 2018 sonu itibarıyla yaklaşık aynı oranda azalttık. 2019'da rakamlar 2018 yılına göre yüzde 35 eksiklikle gitmektedir. Şehirlerimizde asayiş olayları, hırsızlık olayları azaldı. Yani uğraştığımız, ele aldığımız her meselede Türkiye, bugün olumlu gelişmeler yakalamıştır. Ekonomide makro göstergeler, turizm rakamlarımız, Doğu ve Güneydoğu'daki günlük hayatın normalleşmesi,gençlerin artık terör örgütüne katılmak için dağa çıkmaması, şu güzel yayla şenliği gibi şenliklerin Doğu ve Güneydoğu'daki yaylalarımızda da yapılmaya başlaması, bunların her biri kendi adına ülkemizde istikrarın ve doğru bir liderliğin meyveleridir" dedi.Bakan Soylu, sözlerini şöyle tamamladı: "İfade etmek istediğim şudur: fitne tohumlarına cansuyu vermeden bu istikrara sahip çıkmak lazımdır. Türkiye'nin son 17 yıldır en büyük gücü istikrarıdır, buna sımsıkı sarılmak lazımdır. İnşallah daha pek çok güzel günleri, pek çok başarıyı bu güzel ülkede hep birlikte göreceğiz, ben buna inanıyorum. Şu nesil, daha pek çok başarılar görecektir. Terörün sıfırlandığı, bu ülkenin kendi savaş uçağını yaptığını da görecektir ve evlatlarımıza güzel bir ülke bırakmanın mutluluğunu yaşayan bir nesil olacaktır."