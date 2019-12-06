Haberler » Güncel » Bakan Soylu: 'Ağrı'da 3 terörist etkisiz hale getirildi' - Haber

Bakan Soylu: "Ağrı'da 3 terörist etkisiz hale getirildi"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ağrı'nın Tutak ilçesi kırsalında 3 teröristin etkisiz hake getirildiğini açıkladı.

06.12.2019 12:10 | Son Güncelleme: 06.12.2019 12:10Bakan Soylu:
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'nın ilçesi kırsalında 3 teröristin etkisiz hake getirildiğini açıkladı. Bölgede operasyonun devam ettiği öğrenildi.
Antalya'da katıldığı bir programda konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, programda kendisine gelen bir telefon sonrası Ağrı'da yürütülen operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakan Soylu, "Ağrı'da sabahtan beri yürüyen bir operasyon var. Başka bir yerden aldığımız bilgiyi değerlendirerek emniyet ile Jandarma Komutanlığımızın düzenlediği operasyonla 3 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Bunların hepsi, kendine ait oluşturulan gelişmiş takip yöntemleri, izleme yöntemleri, en önemlisi de analiz yöntemleriyle gerçekleşmektedir" şeklinde konuştu.Soylu, bölgede operasyonların devam ettiğini aktardı.
Ağrı Tutak ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen, İl Emniyet Müdürlüğünce de destek verilen operasyonda silahları ile birlikte etkisiz hale getirilen teröristlerin kimlikleri DNA testi sonucu tespit edilecek.
(Yağmur Yıldız - Burak Yalman/İHA)

Süleyman Soylu, Tutak, Ağrı, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:38 Artvin Valisi Doruk, kayın mantarı üretim tesisinde incelemelerde bulundu - Haber
12:37 Rehabilitasyon merkezi sakinleri günlerini dolu dolu geçiriyor - Haber
12:37 Ermeni TV kanalından skandal ifadeler: Iğdır'ı Ermenistan toğrağı olarak gösterdiler - Haber
12:33 İnsansız kara aracı göreve hazır - Haber
12:32 Vali Gürel, Keltepe Kayak Merkezini inceledi - Haber
11:55 Kız öğrencilerinin pantolon boyunu ölçtüğü iddia edilen okul müdürü açığa alındı - Haber
11:26 Teröristlerin araziye tuzakladığı mayın infilak etti: 4 asker yaralı - Haber
11:25 Kamuoyu araştırması: Suriyeli mülteciler Türkiye'de mutlu, memleketine dönmek istemiyor - Haber
11:16 Gürbulak Sınır Kapısı'nda 18 ton siyanür ele geçirildi - Haber
11:12 Bakan Soylu, "Ayıp ya" deyip 112'yi asılsız arayanların sayısını açıkladı - Haber
6.12.2019 12:41:16