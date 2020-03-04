Bakan Soylu: Avrupa Yunanistan'ı şımartıyor

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Yunanistan güvenlik güçlerinin açtığı ateşte 1 göçmenin ölmesi, 5'inin yaralanmasına ilişkin, "Yunanistan uluslararası kuralları çiğneyip insan hakları ihlallerine devam ediyor. Çünkü Avrupa şımartıyor" dedi.

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün 11.00'de, Edirne Pazarkule'de 1 mülteciyi daha öldürüp 5'ini yaralayan Yunanistan uluslararası kuralları çiğneyip, insan hakları ihlallerine devam ediyor. Çünkü Avrupa şımartıyor. Bunların milyonda birini Türkiye yapsa hem Avrupa hem de Avrupa'nın Türkiye'deki elemanları ayaktaydı" ifadelerini kullandı.