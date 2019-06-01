Bakan Soylu, Başakşehir'de muhtarlarla buluştu

Kaynak: İHA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Başakşehir'de muhtarlarla buluştu. Soylu, "İstanbul'da 2018'de yakalanan ve deport edilen kaçak göçmen sayısı 4 bin 500 kişiydi, bu yılın daha yarısına gelmeden şu anda 10 bin rakamına ulaştık" dedi.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Başakşehir'de bir otelde mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Toplantı öncesi açıklamalarda bulunan Bakan Soylu, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi alınan trafik önlemleriyle ilgili, "Esas itibariyle bu bayramlardaki tedbirlerimizin iki yönü oluyor. Birincisi bayram trafiğinde kazaları azaltmaya uğraşıyoruz. İkincisi trafik meselesiyle ilgili bir farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Her bayram bir öncekine göre olumlu azalışlar elde ediyoruz. 31 Mayıs - 10 Haziran 2019 tarihlerini kapsayan 11 günde karayollarında alınacak güvenlik önlemlerinden bazıları; toplam 101 bin 223 trafik ekibi ve timi ve 184 bin 825 trafik personeli görevli olacak. Günlük ortalama; emniyet ve jandarmadan 9 bin 202 trafik ekibi ve timi, 16 bin 802 trafik personeli sahada olacak. Bu bayramda da kırmızı düdük kampanyasına devam edilecek olup dağıtılacak kırmızı düdüğe ek olarak bir de trafik karnesi verilecektir. Bu karneler ile çocuklar araç kullanan anne ve babalarını trafikte uydukları ya da uymadıkları kurallara göre değerlendirecek ve notlar verecektir" dedi.Kaçak göçmen ve düzensiz göçmenlerle ilgili çalışmaların devam ettiğini söyleyen Bakan Soylu, "İstanbul'da 2018'de yakalanan ve deport edilen kaçak göçmen sayısı 4 bin 500 kişiydi, bu yılın daha yarısına gelmeden şu anda 10 bin rakamına ulaştık. Tüm Türkiye'ye bu yıl 41 bin 192 Afgan göçmen kaçak olarak gelmiş ve bunların 20 bin 558'i geri gönderilmiştir. Suriyelilerden de Afrin ve Fırat Kalkanı bölgesinde sağlanan huzur sayesinde bugüne kadar 329 bin kişi geri dönmüştür. Uyuşturucu konusunda yüzde 70 civarında bütün muhtarlarımız bir mesafe aldığımızı düşünüyor ama buna bitti diyemeyiz. Uyuşturucu ile mücadelenin geneline baktığımız zaman oldukça büyük başarılar elde ediyoruz. Uyuşturucu tehdidi hem madde bağımlılığı noktasında bize yöneliyor, hem de terörün finansmanı noktasında bize yöneliyor. Bakın İstanbul'da uyuşturucu operasyonlarımızı 2018 yılında bir önceki yıla göre yüzde 38 oranında arttırdık. Türkiye genelinde de ayni dönemde yüzde 25 oranında bir operasyon artışı gerçekleştirdik. Yılbaşından bugüne kadar Türkiye çapında uyuşturucu suçlarından son güncel rakamla 9 bin 815 kişiyi tutukladık. Yani sahayı ciddi şekilde baskılıyoruz ve bu mücadelede belediyelerimizi, yerel yönetimlerimizi yanımızda görmekten çok mutlu oluyoruz. Çünkü bu bir milli meseledir, çoluk çocuğumuzla ilgili bir meseledir. Dolayısıyla herkesin katkısını bekliyoruz" diye konuştu.İstanbul'un asayiş ve güvenliği noktasında atılan adımlardan bahseden Soylu, "Türkiye'de toplam 21 bin bekçi var. Bunun yüzde 20'si, 4 bin 34'ü İstanbul'da. Şimdi bin 200 bekçi daha vereceğiz. 2-3 gün önce mezun ettiğimiz 2 bin 500 polisin de 2 binini İstanbul'a veriyoruz. 3 bin polisi daha ağustos sonu itibariyle veriyoruz. 5 bin polis. 2 bin polisi de Allah nasip ederse aralık sonu alacağımız polislerden vereceğiz. İstanbul tarihinde ilk defa 55 binin üzerinde bir polise çıkmış olacak" şeklinde konuştu. - İSTANBUL