Bakan Soylu başkanlığında düzenlenen güvenlik toplantısı sona erdi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başkanlığında Mardin'de gerçekleştirilen güvenlik toplantısı sona erdi.

04.07.2020 16:56 | Son Güncelleme: 04.07.2020 18:00
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başkanlığında Mardin'de gerçekleştirilen güvenlik toplantısı sona erdi.
Bakan Soylu başkanlığında, Valilik toplantı salonunda düzenlenen güvenlik toplantısına Vali Mahmut Demirtaş, İçişleri Bakan Yardımcıları Mehmet Ersoy ve Muhterem İnce, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Burhan Aktaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Halil Şen ve İl Emniyet Müdür Vekili Muhittin İlker Emir katıldı.
Yaklaşık 5 saat süren toplantıda Soylu, ilgililerden bilgi aldı. Bakan Soylu başkanlığında düzenlenen güvenlik toplantısı sona erdi

Kaynak: AA

Etiketler: Süleyman Soylu, Jandarma, Mardin, Güncel, Haber
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