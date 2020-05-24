Bakan Soylu Bayrağımızın nazlı nazlı dalgalanması şerefimizdir

Bakan Soylu: Bayrağımızın nazlı nazlı dalgalanması şerefimizdirİÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Göllerbaşı Üs Bölgesi'nde askerlerin bayramını kutlayarak, "Daha önce buralarda hakimlerdi.

24.05.2020 12:50 | Son Güncelleme: 24.05.2020 13:02
Bakan Soylu: Bayrağımızın nazlı nazlı dalgalanması şerefimizdir
İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Göllerbaşı Üs Bölgesi'nde askerlerin bayramını kutlayarak, "Daha önce buralarda hakimlerdi. Bugün bu dağlar, bu topraklar bizim. Ay yıldızlı bayrağımızın burada nazlı nazlı dalgalanması bizim şerefimizdir" dedi.
Bakan Soylu, bakan yardımcıları Mehmet Ersoy, İsmail Çataklı ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ile birlikte Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde İkiyaka Dağları'ndaki Göllerbaşı Üs Bölgesi'nde askerlerle bir araya geldi. Bakan Soylu ve beraberindekiler, sabah koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uyarak askerlerin bayramını kutladı.
Burada konuşan Bakan Soylu, Göllerbaşı Üs Bölgesi'nin bulunduğu yerin daha önce teröristlerin kampı olduğunu belirterek, "Eğer bugün Yüksekova ve Hakkari'de huzur varsa, bu burada şehadetle buluşan evlatlarımız ve kahramanlarımızın sayesindedir. Millet olarak onlara minnettarız. Millet olarak onlara borçluyuz. Bayramda elbette ecdadımızı, tarihimizi, bu toprakları bize vatan yapanları anmak bizim temel sorumluluğumuzdur" dedi.
'BUGÜN BU DAĞLAR, BU TOPRAKLAR BİZİM'
Bulundukları yerin 3 bin 200 metrede olduğunu ve daha önce bu bölgede yüzlerce terörist olduğunu ifade eden Bakan Soylu, "Daha önce buralarda hakimlerdi. Bugün bu dağlar, bu topraklar bizim. Ay yıldızlı bayrağımızın burada nazlı nazlı dalgalanması bizim şerefimizdir. Burada kılınan namazlar, bizim haysiyetimiz ve onurumuzdur. Burada onurlu ve şerefli bir görev yapıyorsunuz. Bu onurlu ve şerefli görevin duacısı da millettir. Milletimizin, bu terörden tamamen kurtulduğu gün bayramıdır. Bunu yapma kabiliyetimiz var, bunu bugün görüyoruz. Bu gücümüz olduğunu görüyoruz" diye konuştu.
Ardından Polis Özel Harekat Merkezini ziyaret eden Soylu, polis memurlarının bayramını kutladı. Bakan Soylu, ayrıca ziyaretleri sırasında asker ve polis aileleriyle de telefonda görüşerek bayramlarını kutladı. Bakan Soylu Bayrağımızın nazlı nazlı dalgalanması şerefimizdir

Kaynak: DHA

Etiketler: Süleyman Soylu, Yüksekova, Hakkari, Güncel, Haber

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