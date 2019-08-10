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Bakan Soylu: Bayram sonuna kadar 116 binden fazla polis ve jandarma görev yapacak (2)

MERZİFON'DA TRAFİK UYGULAMASINA KATILDIİçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kurban Bayramı öncesi karayollarındaki denetimler kapsamında Amasya'nın Merzifon ilçesinde yapılan trafik uygulamasına katıldı.

10.08.2019 02:49 Bakan Soylu: Bayram sonuna kadar 116 binden fazla polis ve jandarma görev yapacak (2)

MERZİFON'DA TRAFİK UYGULAMASINA KATILDI
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kurban Bayramı öncesi karayollarındaki denetimler kapsamında Amasya'nın Merzifon ilçesinde yapılan trafik uygulamasına katıldı. Bakan Soylu, durdurulan araçların sürücüleri ile sohbet etti. Bakan Soylu, Kırıkkale'deki denetimlerin ardından Amasya'nın Merzifon ilçesine geçti. Bakan Soylu, burada Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği önünde gerçekleştirilen trafik uygulamasına katıldı. Samsun- Ankara karayolundaki trafik durumu ve yapılan uygulamalar hakkında bilgi alan Soylu, Kurban Bayramı nedeniyle yoğunluk yaşanan yolda durdurulan araçlardaki sürücü ve yolcularla sohbet etti. Araçlarda bulunan çocuklara oyuncak verdi.



Kurban Bayramı, Süleyman Soylu, Merzifon, Amasya, Güncel

Kaynak: DHA

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