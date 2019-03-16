Bakan Soylu: "Biz Artık Dünyanın En Gelişmiş Ülkesi Olmaya Adayız"

Kaynak: İHA

Konya'nın Karapınar ilçesinde düzenlenen mitinge katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Biz artık dünyanın en gelişmiş ülkesi olmaya adayız" dedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 31 Mart seçimleri kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. Konya'da ilk olarak Seydişehir ve Ereğli ilçelerindeki mitinglere katılan Bakan Soylu, son olarak Karapınar ilçesindeki mitinge katıldı. Mitinge vatandaşlara seslenen Bakan Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na eleştirilerde bulundu. Bakan Soylu, "Şimdi bir oyun kuruyor. Neye kuracak, 4,5 yıl önümüzde seçimsiz bir dönem var ya acaba Türkiye'nin önünü nasıl tıkarım, Türkiye'nin önüne nasıl takoz koyarım, kiminle işbirliği yaparım? Yaptı. Bu seçimde de zillet ittifakı denilen ittifak oluşturdu. İçinde PKK var mı? HDP var mı? İçinde o Pensilvanya'daki şarlatan var mı? İçinde Saadet Partisi var mı? İYİ Parti var mı? Tepesinde de CHP var mı? Ben bunlardan bir şey anlamıyorum. Hadi PKK'yı anladık FETÖ'yü anladık Saadet Partisi, İYİ Parti ya bunlar ömrü boyunca CHP Türkiye'ye bir çivi mi çaktı? Allah rızası için söyleyin, bir tek çivi mi çaktı bu ülkeye. Bunlara üç tane koyun versen ikisini kaybederler, birini zor götürürler. Ne olursa olsun bu Kılıçdaroğlu var ya 50 yıl sonra 100 yıl sonra kendi partisinde lanetle anılacak tarihin en büyük kötülüğünü yapmaktadır. Terör örgütleriyle işbirliği yapmaktadır bu net açıktır. Geçen gün diyor ki kim terörle işbirliği yapıyorsa Allah belasını versin. Bakın tezgaha bakın. Bırak o lafları bırak o lafları FETÖ Pensilvanya'da 16 Temmuz günü söyledi. Hatırlıyor musunuz? Kim darbe yaptıysa Allah belasını versin dedi. Siz o lafları bırakın diyeceksin ki kim PKK'yla işbirliği yapıyorsa Allah belasını versin. Kim ondan oy bekliyorsa Allah onun belasını versin" ifadelerini kullandı."İLK KEZ BU ÜLKEDE TERÖRÜN TAMAMEN KÖKÜNÜ KAZIYALIM"Bakan Soylu, "Yapmak istedikleri Türkiye'de hep istedikleri istikrarsızlık olsun hep Türkiye'de bir boşluk olsun. İlk kez bir 4.5 yılı yakaladık. Şu 4,5 yılda bir taraftan ekonomiyi geleceğe gürül gürül getirelim. Bu 4,5 yılda Allah nasip ederse ülkemizin yarınlarına güçlü adımlar atalım. Yerli ve milli üretelim. Bu 4,5 yılda ilk kez Allah'ımıza şükürler olsun ciddi bir sıçrama yapalım. İlk kez bu ülkede terörün tamamen kökünü kazıyalım. Bize güç verin kuvvet verin, siz bize güç verirseniz 4,5 yılda Türkiye'yi gelecekte evlatlarımıza öyle bir gelecek Türkiye'si hazırlarız ki yurt dışına çıktıklarında hangi gelişmiş ülkelere giderlerse gitsinler ayyıldız pasaportu uzattıklarında karşısındaki gümrük memurunun ayyıldızlı pasaportu gördüğünde ayağa kalktığı saygı duyduğu Türkiye istiyoruz. Ne olursunuz güç verin" dedi."2018'DE 2017'YE GÖRE EVDEKİ HIRSIZLIKLAR YÜZDE 35 AZALDI"2018 yılında 2017 yılına göre evdeki hırsızlıkların yüzde 35 azaldığını belirten Bakan Soylu, "Bakın trafik ile ilgili önemli adımlar attık. Şu anda geçen yıla oranla yüzde 39 ölüm azalarak gidiyor, trafik kazalarında dünyada böyle bir rakam yok. Bir de yaya trafiği çıkarttık, okul önlerinde, hastanelerde, yaşlılarımız, çocuklarımız yaya geçitlerinden rahat geçsinler diye ama bu sefer araç sürenler şikayet ettiler diyorlar ki kırmızı, sarı, yeşil ışıkta da yayalar geçiyor, hiç bakmıyorlar. Şimdi kırmızı sarı yeşil ışıkta ışıklara bakacağız ışık olmayan yerlerde yaya geçitlerinden geçeceğiz. O zaman yayalar diyor ki bazen frene basmıyorlar. Şimdi yeni bir takım şeyler daha getiriyoruz. Ben 1 Nisan'da onlara frene bastırmasını bilirim siz merak etmeyin. Hani bazen Avrupa'dan gelenler derler ya ayağımızı yola atıyoruz, arabanın freni tık diye duruyor. Biz artık dünyanın en gelişmiş ülkesi olmaya adayız. Bütün bu kuralların hepsini inşallah insanlarımızın sağlığı için huzuru için burada gerçekleştireceğiz" şeklinde konuştu. Mitingde konuşan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ise, "Bu meydandan 15 gün önce Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum ile hitap etmiştik. Orada söylediğimizi tekrar hatırlatıyorum. Bakanımız Konya'nın tüm meseleleriyle ilgileniyor. Karapınar'ın tüm meseleleriyle ilgilenmek de bizim boynumuz borcudur. Allah'ın izniyle nerede bir problem varsa mevcut belediye başkanımız Mehmet Yaka kardeşimizle Karapınar'a hizmet etmek için gece gündüz demeden gayret edeceğiz. Karapınar'ın geleceği çok daha güçlü olacak. Aramızda kahramanlığıyla, terörle mücadelede gösterdiği dirayetle Anadolu'nun soylu evladı İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu var. Kendisine hoş geldiniz diyorum. Karapınar bu dönem tarihi bir fırsat elde etti. Çevre ve Şehircilik Bakanımız Karapınarlı. Bizler bakanımızın talimatıyla adeta hizmet etmek için bekliyoruz. Mehmet Yaka kardeşimiz ikinci dönemde inşallah çok daha güzel işlere imza atacak" dedi.(Mustafa Beşer/İHA)