Bakan Soylu, Bolu'da trafik denetimine katıldı

Kaynak: DHA

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Ramazan Bayramı öncesi yoğunluk yaşanan İstanbul-Bolu güzergahında havadan trafik denetimi yaptıktan sonra D-100 Karayolu'nun Gerede-Karadeniz bağlantı yolu mevkiinde polis noktasında trafik denetimine katıldı. Uygulama kapsamında durdurulan araçlardakilerle sohbet eden Bakan Soylu, çocuklara hediyeler verdi.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ramazan Bayramı öncesi yoğunluk yaşanan İstanbul-Bolu güzergahında sahur vakti helikopterle havadan trafik denetimi yaptı. Bakan Soylu, daha sonra helikopterle Bolu'nun Gerede ilçesine geldi. Soylu'yu Bolu Valisi Ahmet Ümit ve protokol üyeleri karşıladı. Soylu, Karadeniz Bağlantı Yolu'nun Gerede-Karabük istikametinde Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen yol uygulamasına katıldı. Soylu, burada Bolu Emniyet Müdür Yardımcısı Aydın Aksoy'dan trafik durumu ve kaza sayıları ile ilgili bilgi aldı. Yolda yapılan uygulama kapsamında durdurulan araçların sürücü ve yolcularıyla sohbet eden Süleyman Soylu, araçlarda bulunan çocuklara çeşitli hediyeler verdi.Bakan Soylu, yollarda alınan güvenlik önlemleri ile ilgili şöyle konuştu:"Gerek emniyet gerekse jandarma ekiplerimiz hakikaten ülkenin her noktasında ciddi tedbirler alarak, ciddi uygulamalar yaparak 185 bin hem jandarma trafik, hem de emniyet trafik ekiplerimiz bayram sonuna kadar yoldalar. Bir özet vermem gerekirse her gün 9 bin trafik ekibi çalışacak. Yaklaşık 100'e yakın müfettişimizle 66'sı emniyet olmak üzere jandarma da dahil Türkiye'nin özellikle trafik kazaları açısından en riskli alanlarında onlar da saha kontrollerini, denetimlerini yapacaklar. Burada D-100'deyiz Bolu Gerede istikametindeyiz ve özellikle perşembe gününden başlayan bayram seyahatleri bugün biraz daha kendisini yoğunlaştırdı. Bugün itibariyle İstanbul-Bolu arasında dönem dönem sıkışıklıklar oldu. Bazen trafik kazalarından oldu. Bazen de yolların 3 şeritten 2 şeride düşmesi nedeniyle oldu. Ama şu ana kadar çok anormal bir durum söz konusu değil."HATALI SÜRÜCÜYE KIRMIZI DÜDÜKGeçen yıl başlayan 'Hatalı sürücüye kırmızı düdük' uygulamasının bu bayramda da sürdüğünü aktaran Bakan Soylu, "Biliyorsunuz geçen yıl yine kampanyalarımızla birlikte 'Hatalı sürücüye kırmızı düdük' kampanyamız vardı. Şimdi yine kırmızı düdüğümüz var. Hatalı sürücüye yine kırmızı düdük veriyoruz. Ama şimdi çocuklarımıza bir de karne veriyoruz. Sürücü kimse o sürücünün bir taraftan emniyet kemeri, bir taraftan takip mesafesi, bir taraftan hız limitleri, bir taraftan cep telefonu bütün bunları baştan aşağıya işaretleyecek. Biz de onu bize gönderirlerse biz de onlara hediyeler göndereceğiz. Çocuklarımızla beraber trafikte hakikaten 1 yıldır iyi sonuç aldık. Onların trafik polisliği ve trafik jandarmalığı, trafik ekibi olması başka bir çığır açtı. Biz bu bayramda da aynı çocuklarımızın ortaya koyduğu bu dikkatin devam ederek sonuçların da güzel olacağını düşünüyoruz." diye konuştu.Bakan Soylu daha sonra helikopterle Gerede'den ayrıldı.- Bolu