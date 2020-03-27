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Bakan Soylu: "Bu geceden itibaren cumartesi, pazar mesire alanları ören yerleri ormanlar piknik...

Bakan Soylu: "Bu geceden itibaren cumartesi, pazar mesire alanları ören yerleri ormanlar piknik alanları sahil kenarları yürümek koşmak spor yapmak dahil olmak üzere balık tutmak dahil olmak üzere yasaklıyoruz.

27.03.2020 19:30 | Son Güncelleme: 27.03.2020 19:30
Bakan Soylu:
Bakan Soylu: "Bu geceden itibaren cumartesi, pazar mesire alanları ören yerleri ormanlar piknik alanları sahil kenarları yürümek koşmak spor yapmak dahil olmak üzere balık tutmak dahil olmak üzere yasaklıyoruz. Tüm Türkiye'de bu geceden itibaren geçerli. Pazartesiden itibaren ilgili valiler isterlerse kendilerine bu yasağı yayabilecekler. Cumartesi pazar özellikle yasaklanacak. Komşu ülkelerden bir tanesi ikinci yükselişini bu tip bir tatil beldesi etrafından oluşan süreçte haftasonu gitmesinden kaynaklı yayılmadan dolayı uyarıyorlar." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Güncel

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Haberler ›› Güncel ››Bakan Soylu: 'Bu geceden itibaren cumartesi, pazar mesire alanları ören yerleri ormanlar piknik... - Haberler

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