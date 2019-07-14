Bakan Soylu: "Bu millet, tarih boyunca mazluma umut olma halinden hiç vazgeçmemiştir"İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Rabbim bizlere bir daha böyle bir gece yaşatmasın""Hüznün onurun ve umudun olduğu duygularımız bizi çerçevelemiş durumdadır"Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya: "Vatandaşlarımızın yek vücut ayağa kalktığı bir gün olarak tescillenmiştir"ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 15 Temmuz Şehitlerinin aileleriyle buluştuğu programda yaptığı konuşmada, "Çocuklarımız özgür bir gelecekte yaşayabilecek ise bizlere bu nimeti veren cenabı Allah bunu o gece verdiğimiz şehitleri vesile kılarak vermiştir. Gazilerimize aynı vesileyi kılmıştır. Bunun kadrini kıymetini iyi anlamak lazım. Biz sadece kendimiz için yaşayan bir millet olsaydık bu nimete ulaşmazdık. Bu millet tarih boyunca mazluma umut olma halinden hiç vazgeçmemiştir. İşte bunun sayesindedir ki bizim evlatlarımız bizim inancımız ve değerlerimiz gereği neyse ihtiyaç halinde onu yapmıştır" dedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" programları kapsamında 15 Temmuz gecesi şehit olan polis, asker ve sivillerin aileleri ile kahvaltı programında buluştu.İçişleri Bakanlığı'nın merkez yerleşkesi içerisinde bulunan bahçede düzenlenen programda açılış konuşmasını yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Çocuklarımız özgür bir gelecekte yaşayabilecekse bizlere bu nimeti veren Cenab-ı Allah bunu o gece verdiğimiz şehitleri vesile kılarak vermiştir " şeklinde konuşurken, Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya ise, "15 Temmuz bu ülke evlatlarının bir bütün olarak birleştiği güne dönüşmüş ve bundan sonra da aynı anlayışı aynı yaklaşımı aynı vatansever değerleri taşıyacak olan vatan evlatlarına ışık olmuştur" diye konuştu."Rabbim bizlere bir daha böyle bir gece yaşatmasın"Ülkemizin huzur, özgürlük, demokrasi ve istikrar içerisinde olduğunu belirten İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Eğer bu ülkede burada buluşabiliyorsak. Çocuklarımız özgür bir gelecekte yaşayabilecekse bizlere bu nimeti veren cenabı Allah bunu o gece verdiğimiz şehitleri vesile kılarak vermiştir. Gazilerimize aynı vesileyi kılmıştır. Bunun kadrini kıymetini iyi anlamak lazım. Biz sadece kendimiz için yaşayan bir millet olsaydık bu nimete ulaşmazdık. Bu millet tarih boyunca mazluma umut olma halinden hiç vazgeçmemiştir. İşte bunun sayesindedir ki bizim evlatlarımız bizim inancımız ve değerlerimiz gereği neyse ihtiyaç halinde onu yapmıştır. Çanakkale'de, Kurtuluş Savaşında onu yapmıştır. Sütçü İmam'da, Seyit Onbaşı'da, Sarıkamış'taki fidanlarda onu yapmıştır. 15 Temmuz'da sizin canlarınız, bizim kardeşlerimiz, mesai arkadaşlarımızda onu yapmıştır. Cenabı hak hepsinden gani gani razı olsun. Rabbim bizlere bir daha böyle bir gece yaşatmasın. Duamız budur" dedi."Hüznün onurun ve umudun olduğu duygularımız bizi çerçevelemiş durumdadır"15 Temmuz'un ardından bir tarafta hüzün, bir tarafta büyük bir onur olduğunu ifade eden Bakan Soylu, "Ama bir tarafımızda da büyük bir umut var. Hüznün onurun ve umudun olduğu duygularımız bizi çerçevelemiş durumdadır. Hüznümüz var. Memleketimizin böyle bir olayla karşılaşmasını beklemiyorduk. Hüznümüz var. Bu memleketin yetişmiş evlatları bugün aileleri tarafında da bu büyük millet tarafından da özleniyorlar. Ama bir tarafta onurumuz var. Cenabı Allah'ın cennet ile müjdelediği 'Onlar ölmedi' diye bize tembih ettiği. İnancımızın, milletimizin, geleneğimizin en üst rütbesine onların taşınması bizim en büyük onurumuzdur. Hem de bu memleketi işgal etmeye çalışanlara karşı fedai can etmeleri. Anne ve babalarının, 'çıkma biraz daha bekle' demelerine rağmen onların, 'Memleket elden gidiyor. Reisimiz çağrı yaptı. Sokaklara çıkmak zorundayız' demeleri tarihimizin en onurlu cümleleri olarak gelecekteki nesillerimize intikal edecektir" diye konuştu."Vatandaşlarımızın yek vücut ayağa kalktığı bir gün olarak tescillenmiştir"15 Temmuz'un ülkemiz için yeni bir dönüm noktası olarak tarihe geçtiğini, istiklal ve istikbalimiz için kahramanlık destanı olarak Türk tarihinde önemli bir yer aldığını vurgulayan Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya şöyle konuştu: "15 Temmuz bize, içimizdeki hainlerin geçmişte olduğu gibi günümüzde de gelecekte de her zaman ülkemizi, milletimizi, geleceğimizi tehdit noktasında son derece dikkatli olmamamız gerektiğini ülkemiz açısından önemli bir milat olarak alınmalıdır. Bizler içerde ve dışardıa ülkemizin birliği ve bütünlüğünü bozmak isteyen ve bunların arasında ki hain ellerin elinde taşeron olarak kullanılan onlarca örgütün saldırısına maruz kalmış ve bunlarla ilgili mücadeleyi de bugüne kadar en üst düzeyde yerine getirmiş asil bir milletin evlatları olarak bunu 15 Temmuz'da da aynı şekilde göstererek. Millet olarak bir bütün halinde sayın Cumhurbaşkanımızın iradesi ve onun talimatları ile yönlendirmesiyle tüm ülkemizde vatandaşlarımızın yek vücut ayağa kalktığı bir gün olarak tescillenmiştir. Oysa o darbe planını hazırlayanlar 16 Temmuz sabahı ülkemizin parçalanmış, iç savaşın eşiğine sürüklenmiş bir ülkeye dönüşmesini arzu ederken Allah'ın da iradesi ile 15 Temmuz bu ülke evlatlarının bir bütün olarak birleştiği güne dönüşmüş ve bundan sonra da aynı anlayışı aynı yaklaşımı aynı vatansever değerleri taşıyacak olan vatan evlatlarına ışık olmuştur. 15 Temmuz'da hayatlarını kaybeden, 63'ü Polis şehidi olmak üzere 251 şehidimize Allah'tan rahmet, tüm gazilerimize ise sağlık sıhhat diliyorum. Bu vesile ile bugüne kadar bu ülke için mukaddes değerlerimiz için hayatlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet ve şükranla anıyorum."Konuşmaların ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, programa katılan şehit çocukları ile tek tek ilgilenirken onlar ile oyun oynamayı da ihmal etmedi.Düzenlenen kahvaltıya Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin, Özel Harekat Başkanı Selim Türker, Ankara İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz'da katıldı