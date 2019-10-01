Bakan soylu: bugünden itibaren kış operasyonlarımıza başlıyoruz (2)

BAKAN SOYLU, KAYMAKAMLARLA BİR ARAYA GELDİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gölbaşı Vilayetler Evi'nde gerçekleştirilen, '5'inci Coğrafi Hizmet Bölgesi'nde Görevli Mülki İdare Amirlerine Yönelik Hizmet İçi Eğitim Semineri'ne katıldı. Soylu, burada kaymakamlarla bir araya geldi. İçişleri Bakanlığı'ndan üst düzey yöneticiler seminerde terör, güvenlik, kaçakçılık, uyuşturucu, göç, afet ve acil durum yönetimi başta olmak üzere birçok konuda eğitim verdi. Basına kapalı devam eden seminerde Bakan Soylu'da konuşma gerçekleştirdi. İçişleri Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı'nca gerçekleştirilen eğitim seminerinin, 3-4 Ekim ile 7- 8 Ekim tarihlerinde de yapılması planlanıyor.

