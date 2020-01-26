Bakan Soylu canlı yayında açıkladı: İstanbul'da 7,5 şiddetinde bir deprem bekliyoruz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, olası İstanbul depremine ilişkin yaptığı açıklamada, "İstanbul'da 7,5'lik bir deprem bekliyoruz. Beklenen olası deprem 7,5. Depremin olası senaryosunu ciddi biçimde çalışıyoruz" dedi.

Bakan Soylu, CNN Türk'te katıldığı canlı yayında Elazığ'da meydana gelen 6.8 şiddetindeki deprem sonrası yürütülen çalışmalara ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu deprem olur olmaz ki biz de İstanbul'da depreme hazırlık toplantısındaydık. İstanbul'da 5.8'lik deprem olduktan sonra arkadaşlarımızla ilk sayın başkan yardımcımız yapmıştı. Bizler Türkiye Afet Müdahale Planı çerçevesinde neler yapabileceğimizi değerlendirdiğimiz ve İstanbul'da bir deprem olursa nasıl tedbir alabileceğimiz ve hangi koordinasyonu ne şekilde yapabileceğimize yönelik bizim 28 çalışma grubumuz vardır" dedi.

Şu anda 3 vatandaşın enkaz altında olduğunu belirten Soylu, "45 vatandaşımızı sağlıklı bir şekilde göçük altından çıkardık. Bizim hala umudumuz var. Bu gece itibariyle çadır sevkiyatlarımızı bir kısmı kuruldu, bir kısmı ise köylere gönderildi. 4 yerde çadır alanımız vardı, bunu 10'a çıkardık" diye konuştu.

"İSTANBUL'DA 7.5'LİK DEPREM BEKLİYORUZ"

İstanbul'da gerçekleşmesi beklenen depremle ilgili de açıklama yapan Soylu, ''Her çalışma grubunun kendine ait yöneticisi ve ilgili birimleri mevcuttur. Hem bunları tekrar gözden geçirmek hem de İstanbul'daki hangi grubun ne çalışmayı ne şekilde yaptığını incelemek için şuna kadar değerlendiriyoruz. Deprem oldu Topkapı Sarayı'ndaki bütün hazinelerin nasıl korunacağından tutun vatandaşlarımızın toplanma yerlerindeki ihtiyaçlarına kadar çok kompleks bir çalışma bu. İstanbul'da 7,5'lik bir deprem bekliyoruz. Beklenen olası deprem 7,5. Depremin olası senaryosunu ciddi biçimde çalışıyoruz'' ifadelerini kullandı.