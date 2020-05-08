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Bakan Soylu'dan 102 yaşındaki Emine nineye Anneler Günü hediyesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Anneler Günü hediyesi, Sivas'ta 102 yaşındaki Emine nineye takdim edildi.

08.05.2020 17:52 | Son Güncelleme: 08.05.2020 17:53
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Anneler Günü hediyesi, Sivas'ta 102 yaşındaki Emine nineye takdim edildi.
Bakan Soylu'nun Anneler Günü için hazırlattığı hediyelerden biri de Sivas'ın Şarkışla ilçesinde 102 yaşındaki 4 çocuk annesi Emine Torun'a ulaştırıldı.
Şarkışla Kaymakamı Mehmet Erdem ve Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz, Emine Torun'u yaşadığı evde ziyaret ederek Bakan Soylu'nun Anneler Günü hediyesini teslim etti.
Sivas Valisi Salih Ayhan da Emine Torun ile telefonda görüşerek "İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun size hediyesi var. Anneler Günü'nüzü kutluyoruz." dedi.
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Bakan Soylu’dan 102 yaşındaki Emine nineye Anneler Günü hediyesi

Kaynak: AA

Etiketler: Süleyman Soylu, Anneler Günü, Sivas, Güncel, Haber

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