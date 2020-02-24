Soylu'nun Arka Sokaklar paylaşımı sosyal medyayı salladı: Eyvallah Rıza Baba

Son günlerde görev tanımları tartışma konusu olan bekçilerle ilgili Arka Sokaklar dizisinde yayınlanan sahne, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun dikkatinden kaçmadı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kanal D'nin uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar'da, usta oyuncu Zafer Ergin'in canlandırdığı Rıza Baba'nın bekçilerle ilgili olan sahnesini Twitter hesabından paylaştı.

PAYLAŞIM KISA SÜREDE BİNLERCE BEĞENİ ALDI

Rıza Baba karakterinin karşısındaki bekçiye yaklaşımı ve verdiği öğütleri paylaşan İçişleri Bakanı Soylu, yayınladığı videonun altına da 'Eyvallah Rıza Baba' notunu düştü. Soylu'nun paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni geldi.

BEKÇİLERİN GÖREV TANIMLARI NEDEN TARTIŞMA KONUSU OLDU?

Bekçi maaşlarını yüksek bulan sosyal medya kullanıcıları, bu konuda özellikle Twitter'da eleştirilerini dile getirmişti. Sosyal medyada "Bekçiler, öğretmenlerden fazla maaş alıyor" eleştirileri yapıldı, bunun üzerine Emniyet şu açıklamayı yayınladı:

"Genel kolluk teşkilatı içerisinde yer alan diğer personel ile kıyaslandığında en düşük maaş verilen meslek grubu çarşı ve mahalle bekçileridir. Üstlendikleri sorumluluk ve yaptıkları görev bakımından yıpratıcı, bir o kadar da onurlu bir mesleği icra etmektedirler."

Bekçilerin görev tanımıylailgili vatandaşlara kimlik kontrolü yapıp yapamayacakları da hayli tartışma konusu olmuştu. Emniyet bu konuyla ilgili, bekçilerin şüpheli gördükleri kişilere kimlik sorma yetkisine sahip olduğu açıklamasını yaptı.