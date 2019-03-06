Bakan Soylu'dan Arslan'a Büyük Destek: Emrindeyim!

Mustafa Arslan'ın elini havaya kaldıran Bakan Soylu, "Buca için Mustafa Arslan'ın emrindeyim" dedi, meydan alkışlarla inledi.

Ak Parti ve Cumhur İttifakı Buca Belediye Başkan Adayı Mustafa Arslan'ın projelerine hükümetten tam destek geldi. Başkan Adayı Arslan'a destek için Buca'ya gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti İzmir milletvekilleri Yaşar Kırkpınar ve Ceyda Bölünmez Çankırı, AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül ile MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin de eşlik etti.

Coşkulu bir mitinge dönüşen bulaşmada konuşun Buca Belediye Başkan Adayı Mustafa Arslan, "Buca yıllardır hizmet görmüyor. Biz bahanelerin arkasına sığınmaya değil, sorun çözmeye, hizmet üretmeye geliyoruz. Noterden onay verdik, dedik ki; 21 Kasım 2022 tarihine kadar Buca Cezaevini kentin merkezinden kaldıracağız, yoksa 5 yılın bitmesini beklemeden istifa edeceğiz. Oraya 75 bin metrekarelik Buca Şehir Parkı yaparak, Buca'mızın nefes almasını sağlayacağız. Alternatif ana arterler açarak, trafik sorununu kökten çözüp, Buca'nın gündeminden kaldıracağız. Nostaljik tramvayı ile 5 yıldızlı öğrenci yaşam köyü ile Türkiye Parkı ile Buca'mızı hepimizin gururla yaşayacağı, İzmir'in en güzel ilçesi yapmaya geliyoruz" diye konuştu.

DAĞ: BUCA'YI ÇANTADA KEKLİK SANIYORLAR

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ise İzmir'e ilk geldiğinde bir süre Buca'da yaşadığını ve burada birçok anısının bulunduğunu aktararak, "31 Mart seçimlerine gidiyoruz, biz aylar öncesinde Buca'yı, Büyükşehir'i yönetecek olan adaylarımızı belirlemiştik. Son saniye son dakika aday değiştirmek, Buca'yı çantada keklik olarak görmektir. 'Biz ceketimizi koysak da kazanacağız' diyorlar, Bucalılar bunlara ceketlerini koysalar da kazanamayacaklarını gösterecekler" diye konuştu.Dağ, ayrıca Genel Başkan Yardımcısı olarak, Bakan Soylu ve İzmir milletvekilleri ile birlikte Buca Belediye Başkan Adayı Mustafa Arslan'ın verdiği her sözün arkasında olduklarını belirterek, "Mustafa Arslan'ın her sözü bizim sözümüzdür" dedi.

BAKAN SOYLU MÜJDE İLE BAŞLADI

Büyük bir coşku ile karşılanan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun ise ülke gündemine ilişkin çarpıcı mesajları vardı. Ancak bu mesajlardan önce Buca'ya bir müjde vererek başladı. Soylu, Mustafa Arslan'ın ilçe başkanlığı döneminden beri 'Buca'ya çağdaş bir hükümet konağı' talep ettiğini ifade ederek, "Yatırımlarda biraz frene basmıştık ama Buca bir ayrıcalığı hak ediyor. Belki seçimden önce veya ihale mevzuatı gereği yetiştiremezsek bile seçimin hemen sonrasında Buca'mıza yakışır bir hükumet konağının yapımı için çalışmalar başlamış olacak" dedi. Soylu, Başkan Adayı Arslan'ın noter onaylı olarak söz verdiği cezaevinin kaldırılması konusuna da değinerek, bu konuda da Adalet Bakanı nezdinde her türlü girişimde bulunacağını söyledi.

ARSLAN'IN EMRİNDEYİM!

Buca Belediye Başkan Adayı Mustafa Arslan'ı sahneye çıkararak elini havaya kaldıran Bakan Süleyman Soylu, Bucalılar'dan hem Arslan'a hem de İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci'ye oy istedi. İçişleri Bakan Süleyman Soylu, "Buca'ya verdiği her söz için ben Mustafa Arslan'ın emrindeyim" diyerek Arslan'a en güçlü şekilde desteğini ifade etti. Bakan Soylu'nun bu sözleri meydanda büyük alkışla karşılık buldu.

TÜRKİYE PARMAĞINI OYNATMADAN HİÇ KİMSE…

Türkiye'nin zengin, güçlü, bağımsız olmasını istemeyenlerin olduğunu aktaran Soylu, "Bu coğrafyada parmağımızı oynatmadan kimseye oyun kurdurmayız" dedi.

Kendisinden sonra da içişleri bakanının olacağının ama başka ülkenin bulunmayacağının altını çizen Soylu, "Yıllarca kafamıza vurdular, 'siz kimsiniz ki bu ülkeyi idare edeceksiniz' diyenlere karşı, 'siz kimsiniz ki muktedir olacaksınız' diyenlere karşı bu ülkeyi öyle bir hale getirdiniz ki Allah'ıma şükürler olsun milletimiz hem muktedir hem iktidar" şeklinde konuştu.Türkiye'nin yerli ve milli üretimi gerçekleştireceğini, bütün engellemelere rağmen dünyaya ve etrafına umut veren bir ülke olacağını aktaran Soylu, Türkiye'de 4,5 yıl seçim olmadığı dönemin bulunmadığını, bunun iyi değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Kaynak: Bültenler