16.06.2019 15:57
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Bakan Soylu'dan "Babalar Günü" mesajı

Bakan Soylu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Başta şehit ve gazilerimizin babaları olmak üzere, tüm babalarımızın Babalar Günü'nü kutluyorum.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Başta şehit ve gazilerimizin babaları olmak üzere, tüm babalarımızın Babalar Günü'nü kutluyorum." ifadelerini kullandı.
Soylu, Twitter hesabından, Babalar Günü dolayısıyla paylaşımda bulundu.
Anadolu rock müziğinin ünlü ismi merhum Barış Manço'nun seslendirdiği "Halil İbrahim Sofrası" şarkısının "Halat gibi bileğiyle/ yayla gibi yüreğiyle/ çoluk çocuk geçindirip/ haram nedir bilmeyenler." sözlerini anımsatan Soylu, "Başta şehit ve gazilerimizin babaları olmak üzere, tüm babalarımızın Babalar Günü'nü kutluyorum." ifadelerine yer verdi.
Kaynak: AA
Süleyman Soylu, Babalar Günü, Güncel

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