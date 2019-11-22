Soylu'dan "Kaftancıoğlu'nun korumaları neden alındı?" sorusuna cevap: Tehdit yok, olursa veririz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun koruma polislerinin çekilmesi konusunda konuştu.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun koruma polisleri çekilmiş, Emniyet Müdürlüğü tarafından sağlanan koruma desteğinin 9 Kasım'da sona erdiği ortaya çıkmıştı.

"TEHDİT YOK, OLURSA KORUMA VERİRİZ"

Hürriyet gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat, bugünkü köşe yazısında, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya koruma desteğinin neden kaldırıldığını sorduklarını ve Soylu'nun "Neyi var da özel koruma kararı veriliyor? Sosyal medyadan tehdit almayan mı var? Yüzlerce insan sosyal medyadan tehdit alıyor" dediğini söyledi. Tüm korumalarının çekildiğini belirten Soylu, Fırat'a "Tehdit mehdit yok, olursa veririz. Sorumluluğu alıyorum" açıklaması da yaptı.

Hande Fırat'ın yazısının ilgili kısmı şöyle:

"CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun koruma polisleri çekilmiş, Emniyet Müdürlüğü tarafından sağlanan koruma desteğinin 9 Kasım'da sona erdiği ortaya çıkmıştı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya koruma desteğinin neden kaldırıldığını sorduk. İçişleri Bakanı, "Neyi var da özel koruma kararı veriliyor? Sosyal medyadan tehdit almayan mı var? Yüzlerce insan sosyal medyadan tehdit alıyor" dedi. Tüm korumalarının çekildiğini belirten Soylu "Tehdit mehdit yok, olursa veririz. Sorumluluğu alıyorum" açıklamasını yaptı."

"DEMİRDEN KORKSAYDIM TRENE BİNMEZDİM"

Canan Kaftancıoğlu, geçtiğimiz günlerde koruma polislerinin emniyetin talimatıyla geri çekilmesi hakkında Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Yaklaşık 2 yıldır gece gündüz demeden birlikte çalıştığımız ve ailemden biri olarak kabul ettiğim emniyet müdürlüğünün çok kıymetli mensuplarına en içten teşekkürlerimi sunarım. Karara gelince, benim için teferruattır demirden korksaydım trene binmezdim." ifadelerini kullanmıştı.