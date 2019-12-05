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Bakan Soylu'dan Ceren Özdemir cinayetine ilişkin açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ceren Özdemir cinayetine ilişkin, "Bunun izah edilebilir bir tarafı söz konusu değil. Güvenlik güçlerimiz gerek teknik, gerek analiz olsun, gerekse kameraların izlenmesi münasebetiyle bir sonuç aldı ama tabii bu ölen kızımızı geri getirmiyor.

05.12.2019 13:05 | Son Güncelleme: 05.12.2019 13:05Bakan Soylu'dan Ceren Özdemir cinayetine ilişkin açıklama
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ceren Özdemir cinayetine ilişkin, "Bunun izah edilebilir bir tarafı söz konusu değil. Güvenlik güçlerimiz gerek teknik, gerek analiz olsun, gerekse kameraların izlenmesi münasebetiyle bir sonuç aldı ama tabii bu ölen kızımızı geri getirmiyor. Allah rahmet eylesin, başsağlığı diliyoruz. Soruşturma devam ediyor. Zanlı adliyeye sevk edildi. Söyledikleri ne kadar doğrudur, neyi yansıtıyor elbette ki soruşturma çerçevesinde ortaya çıkacak" dedi.
İçişleri Bakanı Soylu, Maldivler İçişleri Bakanı İmran Abdullah'ı makamında kabul etti. Bakan Soylu, kabulde gazetecilerin sorularını yanıtladı. 'da 20 yaşındaki balerin Ceren Özdemir'in katledilmesine ilişkin soru üzerine Soylu, "Bu tür cinayetlerin her biri hepimizi derinden etkiliyor. Çünkü bunun izah edilebilir bir tarafı söz konusu değil. Güvenlik güçlerimiz gerek teknik, gerek analiz olsun, gerekse kameraların izlenmesi münasebetiyle bir sonuç aldı ama tabii bu ölen kızımızı geri getirmiyor. Allah rahmet eylesin, başsağlığı diliyoruz. Soruşturma devam ediyor. Zanlı adliyeye sevk edildi. Söyledikleri ne kadar doğrudur, neyi yansıtıyor elbette ki soruşturma çerçevesinde ortaya çıkacak. Şu an savcılığın takibinde. Gerekli araştırmalar yapılarak bunun nedeni ortaya konulacak. Daha önce tanışık olmadıkları aşikar. Şu ana kadar yapılan tespitlerde bir tanışıklıkları söz konusu değil. İnşallah bu durumu tamamen tespit etmek, kamuoyuna da bu cinayetin neden gerçekleştirildiği hususunu açıklayabiliriz" diye konuştu.
Açık cezaevi sistemi ve mahkumların izin almaları konusunda yöneltilen soruya Soylu, "Her uygulamayı eleştirmek durumunda değiliz. Her kurumun kendine ait uygulamaları söz konusudur. Bu uygulamalar da bugün oluşmadı. Bu uygulamalarla ilgili sürekli olarak bir olay başımıza geldiğinde tüm sistemi değiştirecek bir adım atıyorsak orada da başka bir problem var demektir. Bu tip firari olaylar söz konusu olabilir. Bizim görevimiz bunları yakalayıp iade etmek. Bunu yaptığımız oluyor, yapamadığımız oluyor. Teknik takip yapmak zorundasınız. 3-4 gündür Bursa'da kayıp dağcıları arıyoruz bulamıyoruz. Onlar kaçmak da istemiyor. Kaçmak isteyen, firari olan, yakalanmak istemeyen biri ile karşı karşıyayız. Türkiye'nin on yıllardan beri yürüyen hukuk sistemi var. Her olay sonrası kendi iç işlerimizi değerlendiriyoruz" cevabını verdi.
(İrfan Çalışkan - Erdinç Türkcan/İHA)

Süleyman Soylu, Ceren Özdemir, Ordu, Güncel

Kaynak: İHA

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