Bakan Soylu'dan CHP'li Engin Özkoç'un sözlerine sert tepki: Siyasetin içinde olmaması gereken biri

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine ilişkin, "Cumhurbaşkanı'na direkt olarak hakaret edeceksiniz böyle bir hakkınız yok. O kişi siyaset içinde olmamalı" dedi.

"SİYASETİN İÇİNDE OLMAMASI GEREKEN BİRİ"

Bakan Soylu, CNN Türk ekranlarında Ahmet Hakan'ın moderatörlüğündeki Tarafsız Bölge programında, gazeteciler Özlem Gürses, Abdulkadir Selvi ve Murat Çelik'in gündeme ilişkin soruları yanıtladı. CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan sözleri hakkında konuşan Soylu, "Burada kalkıp kimsenin böyle bir hakkı yok. Cumhurbaşkanı'na direkt olarak hakaret edeceksiniz böyle bir hakkınız yok. Milletvekili olmak Bakan olmak böyle bir hak ortaya koyabilir mi ya? Böyle bir şey olmaz. O kişi siyaset içinde olmaması gereken biri" dedi.

"CHP BİR GAYRİ MİLLİ SÜRECE İTİLMEKTEDİR"

CHP'nin uzun zamandan beri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldığını söyleyen Bakan Soylu, "Çünkü Türkiye'nin hem iddiası hem de Türkiye'nin tezlerini gücünü dünyaya yansıtan Tayyip Erdoğan'dır. Şunu söylemek isterim CHP bir gayri milli sürece itilmektedir. Ben bundan memnun olduklarını sanmıyorum" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, TBMM'deki İdlib oturumu öncesi düzenlediği basın toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sert ifadeler kullanmıştı. Daha sonra Meclis'te düzenlenen Genel Kurul'da kürsüye çıkan Engin Özkoç'un konuşması AK Parti milletvekilleri tarafından tepkiyle karşılandı. Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle tepki toplayan Özkoç'un üzerine bir grup milletvekili yürüyünce gerginlik arttı. CHP milletvekillerinin de tartışmaya dahil olmasıyla birlikte tartışma büyüdü ve arbede yaşandı. Arbede yumruklu ve tekmeli kavgaya döndü. Bazı milletvekilleri arbede sırasında yere düştü, sandalyeler devrildi.